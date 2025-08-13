Vote Chori March: വോട്ടർ പട്ടിക ക്രമക്കേട്: രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടുകൊള്ളയിൽ കോൺഗ്രസ് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാളെ രാത്രി 8 ന് മെഴുകുതിരി തെളിയിച്ച് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇത് കൂടാതെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ മാസം 22 മുതൽ അടുത്തമാസം 7 വരെ പ്രതിഷേധ റാലികളും സംഘടിപ്പിക്കും എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. റാലി നടത്തുക 'വോട്ട് ചോര്, ഗഡ്ഡി ഛോഡ്' എന്ന പേരിലാണ്. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ ഒക്ടോബര് 15 വരെ ഒപ്പ് ശേഖരണ പ്രചാരണം നടത്തും. കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജ്ജുന് ഖാര്ഗെയും രാഹുല് ഗാന്ധിയും പാര്ട്ടി ജനറല് സെക്രട്ടറിമാരും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയുളള നേതാക്കളും ഉള്പ്പെടെ ചേര്ന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനമുണ്ടായത്.
48 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലും കോണ്ഗ്രസ് തോല്വിക്ക് കാരണം കളളവോട്ടാണെന്നാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി നേതൃയോഗത്തില് പറഞ്ഞത്. 48 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളില് പാര്ട്ടി പരാജയപ്പെട്ടത് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണെന്നും ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഫലം നിര്ണയിച്ചത് വ്യാജ വോട്ടുകളാണെന്നുമാണ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം. വോട്ട് ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്തുവരാനുണ്ടെന്നും രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. വോട്ട് മോഷണത്തിന്റെ കൂടുതല് തെളിവുകള് പുറത്തുവരുമ്പോള് അത് വെറും മോഷണമല്ല ശരിക്കും കൊളളയാണെന്ന് തെളിയുകയാണെന്നാണ് പാര്ട്ടി വിലയിരുത്തല്.
2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ വൻ അട്ടിമറി നടന്നെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം. കർണാടകയിലെ ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ഒരു ലക്ഷം കള്ളവോട്ട് ചേർത്തു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള തെളിവുകൾ പുറത്തു വിട്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ ആരോപണം. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്കും പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ മാർച്ച് സംഘർഷത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും എംപിമാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയുമായിരുന്നു.
ജനാധിപത്യം എങ്ങനെയാണ് അടിച്ചമര്ത്തപ്പെടുന്നത് എന്ന് തെളിവുകള് സഹിതം രാഹുല് ഗാന്ധി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നാഷണല് സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയന് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന് ചാര്ജ് കനയ്യ കുമാര് പറഞ്ഞത്. ഒരാള്ക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന തത്വം അവതരിപ്പിച്ചത് ഭരണഘടനയാണ്. എന്നാല് ഇപ്പോള് ഭരണഘടനയ്ക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായിരിക്കുകയാനിന്നും ഇത് കോണ്ഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജീവന് മരണ പോരാട്ടമാനിന്നും. ഒരാള്ക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് കോണ്ഗ്രസാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കാനായി എന്ത് പോരാട്ടവും നടത്തുമെന്നും കനയ്യ കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
