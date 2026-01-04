English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Human sacrifice: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മാറുന്നതിന് കുഞ്ഞിനെ ബലി നൽകാൻ നീക്കം; കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയത് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന്

Human sacrifice: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മാറുന്നതിന് കുഞ്ഞിനെ ബലി നൽകാൻ നീക്കം; കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിയത് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന്

Human sacrifice In Karnataka: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ മാറാനായാണ് ദമ്പതികൾ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് മുതിർന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 4, 2026, 04:41 PM IST
  • സയ്യദ് ഇമ്രാൻ എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്
  • സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട അയൽവാസികൾ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു

ബെം​ഗളൂരു: ഹോസകോട്ടയിൽ എട്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നരബലി നൽകാനുള്ള ശ്രമം അധികൃതർ തടഞ്ഞു. സുളുബലെ ജനത കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന ദമ്പതികളാണ് തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ മാറാനായി ക്രൂരമായ ഈ കൃത്യത്തിന് മുതിർന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സയ്യദ് ഇമ്രാൻ എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്. സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട അയൽവാസികൾ ചൈൽഡ് ലൈനിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായി വീണ്ടെടുത്തു. അന്വേഷണത്തിൽ, ഈ ദമ്പതികൾ ഒരു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയിൽ നിന്നും പണം നൽകി വാങ്ങിയതാണ് കുഞ്ഞെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

കൃത്യം നടത്തുന്നതിനായി കുഞ്ഞ് തങ്ങളുടേതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഇവർ വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. അധികൃതർ എത്തിയപ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നിയമപരമായ ദത്തെടുക്കൽ രേഖകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുഞ്ഞിനെ ശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി.

കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെയും നരബലിക്ക് ഒരുങ്ങിയ ദമ്പതികളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾക്കെതിരെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

