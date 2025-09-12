English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CP Radhakrishnan: സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് രാഷ്ട്രപതി; രാജ്യത്തിന്റെ 15ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ

452 വോട്ട് നേടിയാണ് സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ രാജ്യത്തിന്റെ 15ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 12, 2025, 11:33 AM IST
  • സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ തമിഴ്നാട് തിരുപ്പൂർ സ്വദേശിയാണ്.
  • തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 152 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്.

CP Radhakrishnan: സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് രാഷ്ട്രപതി; രാജ്യത്തിന്റെ 15ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്‍റെ പതിനഞ്ചാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ആണ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്. ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു സത്യവാചകം ചൊല്ലിയത്. ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മുന്‍ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻകറും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ തമിഴ്നാട് തിരുപ്പൂർ സ്വദേശിയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 152 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്. ജ​ഗദീപ് ധൻകർ ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് രാജിവച്ചതോടെയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ജസ്റ്റിസ് സുദർശൻ റെഡ്ഡി ആയിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപി രാധാകൃഷ്ണന് 452 വോട്ടും ജസ്റ്റിസ് സുദർശൻ റെഡ്ഡിയ്ക്ക് 300 വോട്ടുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. 

Also Read: Manipur Violence: മണിപ്പൂരിൽ പൊലീസും ജനങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടി; സം​ഘർഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം നടക്കാനിരിക്കെ

1957 മെയ് നാലിന് തിരുപ്പൂരിലാണ് സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത്. ബിസിനസ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ആദ്ദേഹം ബിരുദം നേടി‌. ശേഷം ആർഎസ്എസിന്റെ പുർണ്ണ സമയ പ്രവർത്തകനായി മാറി. 1974ലാണ് ഭാരതീയ ജനസംഗത്തിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായി മാറുന്നത്. 1996ൽ ബിജെപി തമിഴ്നാട് സെക്രട്ടറിയായും 1998ലും 1999ലും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും ലോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീട് 2004 മുതൽ 2007 വരെ ബിജെപി തമിഴ്നാട് ഘടകം അധ്യക്ഷനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ശേഷം 2016ൽ കൊച്ചി കയർ ബോർഡ് ചെയർമാനായി നിയമിതനായി. 2023ൽ ജാ​ർഖണ്ഡ് ​ഗവർണർ സ്ഥാനത്തെത്തി. 2024 ജൂലൈയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. തെലങ്കാന, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലും ​ഗവർണറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

