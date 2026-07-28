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CPM Central Committee: നേതാക്കൾക്ക് അഹങ്കാരവും ആ‍ഢംബര ജീവിതവും; സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

Kerala Assembly Election: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്കുണ്ടായ കനത്ത തിരിച്ചടിക്ക് പ്രധാന കാരണം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ പിഴവുകളും ഭരണവിരുദ്ധവികാരവും രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിലെ കുറവുമാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 28, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:55 AM IST
CPM Central Committee: നേതാക്കൾക്ക് അഹങ്കാരവും ആ‍ഢംബര ജീവിതവും; സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്
Image Credit: CPM | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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