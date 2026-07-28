ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്കേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയുടെ കാരണങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത് സിപിഎം. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ അവലോകന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്കുണ്ടായ കനത്ത തിരിച്ചടിക്ക് പ്രധാന കാരണം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ പിഴവുകളും ഭരണവിരുദ്ധവികാരവും രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിലെ കുറവുമാണ്.
1977-നു ശേഷം ആദ്യമായി പാർട്ടിക്ക് അധികാരമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ സംജാതമായത് ബിജെപിയുടെ വളർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ ആഘാതമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമ്മതിക്കുന്നു. നേതാക്കളുടെ അഴിമതിയും ധാർഷ്ട്യവും ആഡംബര ജീവിതവും പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർത്തു. ഇതിനൊപ്പം ഭരണപരവും സംഘടനാപരവുമായ നിരവധി വീഴ്ചകളും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
പ്രചാരണം മുഴുവൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവുമായ പിണറായി വിജയനിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കടന്നാക്രമിക്കാൻ യുഡിഎഫിന് വഴിമരുന്നിട്ടു. ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെയും യുഡിഎഫിന്റെയും പിന്തിരിപ്പൻ നിലപാടുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. വികസന-ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധയൂന്നിയ പ്രചാരണം, കോർപ്പറേറ്റ്-വർഗീയ നയങ്ങൾക്കെതിരായ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണവുമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഫെഡറൽ വിരുദ്ധ സമീപനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലും, ബിജെപിയുമായി പാർട്ടിക്ക് രഹസ്യബന്ധമുണ്ടെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണത്തെ ചെറുക്കുന്നതിലും വീഴ്ച പറ്റി. ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം വോട്ടർമാർ എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് അകലാൻ ഇടയാക്കി. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ കടുത്ത ഹിന്ദുത്വ നിലപാടുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ മന്ത്രി വായിച്ചതും വലിയ രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയായി.
ഇത് പാർട്ടിക്ക് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളോട് മൃദുസമീപനമുണ്ടെന്ന ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയും മതേതര പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ മുസ്ലീം വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളോട് പാർട്ടി ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നും, ചില നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയെ കൂടുതൽ അകറ്റിയെന്നും സ്വയംവിമർശനമുണ്ട്. കൂടാതെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പിഎം-ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഐ ഉന്നയിച്ച എതിർപ്പുകൾ വേണ്ടത്ര ചർച്ച ചെയ്യാതിരുന്നത് ബിജെപി ബന്ധമെന്ന യുഡിഎഫ് പ്രചാരണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി.
ചില നേതാക്കൾ പൊതുവേദികളിലും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും ജാഗ്രതയില്ലാതെ സംസാരിച്ചത് എതിരാളികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. പോലീസിന്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനവിരുദ്ധ നിലപാടുകളും മന്ത്രിമാരെ സമീപിക്കാനുള്ള പ്രയാസവും ജനങ്ങളിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കി. ക്ഷേമപെൻഷൻ, കെഎസ്ആർടിസി പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക, പരമ്പരാഗത മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി, വന്യജീവി ശല്യം, സഹകരണ മേഖലയിലെ തട്ടിപ്പുകൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ വന്ന വീഴ്ചയും വിനയായി.
മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ. പദ്മകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റിൽ യഥാസമയം അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കാതിരുന്നതും, കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ പാളിച്ചകളും തിരിച്ചടിയായി. തളിപ്പറമ്പ്, പയ്യന്നൂർ, അമ്പലപ്പുഴ തുടങ്ങിയ പാർട്ടി കോട്ടകളിൽ വിമത സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും അവലോകനത്തിൽ വിലയിരുത്തി.
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