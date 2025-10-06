English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Durga Puja Violence In Odisha: ദുർഗാ പൂജയ്ക്കിടെ സംഘർഷം: കട്ടക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനം; ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് വിഎച്ച്പി

നഗരത്തിൽ ബൈക്ക് റാലി നടത്താൻ ഒരു സംഘം അനുമതി തേടിയതിനെത്തുടർന്ന് പുതിയ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 6, 2025, 08:54 AM IST
  • കട്ടക്കിൽ ദുർഗാ പൂജ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടർന്ന് നഗരത്തിലുടനീളം സംഘർഷം നിലനിൽക്കുകയാണ്
  • സ്ഥിതി വളരെ മോശമായതിനാൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്
  • നഗരത്തിൽ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Durga Puja Violence In Odisha: ദുർഗാ പൂജയ്ക്കിടെ സംഘർഷം: കട്ടക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനം; ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് വിഎച്ച്പി

Cuttack Violence News: ഒഡീഷയിലെ കട്ടക്കിൽ ദുർഗാ പൂജ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടർന്ന് നഗരത്തിലുടനീളം സംഘർഷം നിലനിൽക്കുകയാണ്. സ്ഥിതി വളരെ മോശമായതിനാൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിൽ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

സംഘർഷത്തിൽ 25 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ദർഗ ബസാർ, മംഗളബാഗ്, കന്റോൺമെന്റ്, പുരിഘട്ട്, ലാൽബാഗ്, ബിദാനസി, മർകത്ത് നഗർ, സിഡിഎ ഫേസ് -2, മാൽഗോഡം, ബദാംബാഡി, ജഗത്പൂർ, ബയാലിസ് മൗസ, സദർ എന്നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 1:30 നും 2:00 നും ഇടയിൽ ദർഗ്ഗബസാറിലെ ഹാത്തി പൊഖാരി പ്രദേശത്തെ കത്ജോഡി നദിയിലേക്ക് ദുർഗ്ഗാ വിഗ്രഹ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്ര പോവുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ ഉച്ചത്തിലുള്ള സംഗീതത്തെ നാട്ടുകാർ എതിർക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാകുകയുമായിരുന്നു.

ഇതിനിടയിൽ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിൽ ഭരണകൂടം പൂർണ പരാജയമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് (VHP) തിങ്കളാഴ്ച 12 മണിക്കൂർ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്രമത്തിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്കും വഴിയോര കടകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് നേരിയ ലാത്തി ചാർജ് നടത്തി. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നിമജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ച ശേഷം കർശന സുരക്ഷയിൽ പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.  ശേഷം രാവിലെ 9:30 ഓടെ എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും നിമജ്ജനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

