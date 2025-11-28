English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  Ditwah Cyclone: ശ്രീലങ്കയിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച് ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ്; 66 മരണം, രക്ഷാദൗത്യം തുടരുന്നു

Ditwah Cyclone: ശ്രീലങ്കയിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച് ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ്; 66 മരണം, രക്ഷാദൗത്യം തുടരുന്നു

ശ്രീലങ്കയിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച് ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ്. മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 66, മരണസംഖ്യ ഉയരുമെന്ന് സൂചന.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 28, 2025, 06:29 PM IST
  • രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
  • മരണസംഖ്യ ഉയരുമെന്ന് സൂചന.

Ditwah Cyclone: ശ്രീലങ്കയിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച് ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ്; 66 മരണം, രക്ഷാദൗത്യം തുടരുന്നു

ഡൽഹി: ശ്രീലങ്കയിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച് ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ്. മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 66, മരണസംഖ്യ ഉയരുമെന്ന് സൂചന. 25 പേരെ കാൺമാനില്ല, കൂടാതെ നിരവധി പാലവും, റോഡും പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തും രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാ, പുതുച്ചേരി തീരങ്ങളിൽ കനത്ത ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ മഴ കനക്കും. കൊളംബോ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള പല വിമാനങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കോ കൊച്ചിയിലേക്കോ തിരിച്ചുവിടാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുമെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

