  • Cyclone Montha: ‘മൊന്‍ത’ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരത്തോട് അടുക്കുന്നു; ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ കനത്ത ജാഗ്രത

Cyclone Montha: ‘മൊന്‍ത’ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരത്തോട് അടുക്കുന്നു; ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ കനത്ത ജാഗ്രത

Cyclone Montha Latest Update: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കനത്ത ജാ​ഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 28, 2025, 07:14 PM IST
  • മണിക്കൂറിൽ 110 കിലോമീറ്റർ വേ​ഗതയിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റായാണ് മൊൻത തീരം തൊടുക
  • ആന്ധ്ര ഒഡീഷ തീരങ്ങളിൽ ഇന്നലെ മുതൽ കനത്ത മഴയും കാറ്റും തുടരുകയാണ്

  1. Andhra Pradesh Flash Flood | ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കടപ്പയില്‍ മിന്നല്‍പ്രളയത്തിൽ മൂന്ന് മരണം; നിരവധി പേരെ കാണാതായി

Cyclone Montha: ‘മൊന്‍ത’ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരത്തോട് അടുക്കുന്നു; ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ കനത്ത ജാഗ്രത

അമരാവതി: മൊൻത ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരത്തോടടുക്കുന്നു. മച്ചലിപട്ടണത്തിന് 70 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് നിലവിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരത്തോട് അടുക്കുന്നതിനാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കനത്ത ജാ​ഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങരുത്. മണിക്കൂറിൽ 110 കിലോമീറ്റർ വേ​ഗതയിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റായാണ് മൊൻത തീരം തൊടുക. ആന്ധ്ര ഒഡീഷ തീരങ്ങളിൽ ഇന്നലെ മുതൽ കനത്ത മഴയും കാറ്റും തുടരുകയാണ്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ പൂർണമായും ഒഴിപ്പിച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊടുന്ന സമയം ഒരു കാരണവശാലും പുറത്ത് ഇറങ്ങരുതെന്നാണ് നിർദേശം.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Cyclone MonthaMontha CycloneCycloneചുഴലിക്കാറ്റ്മൊൻത ചുഴലിക്കാറ്റ്

