  • Montha Storm: മോൻത ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്ര തീരം തൊട്ടു; 110 കിലോമീറ്റർ ​വേ​ഗത, പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു, നിരവധി ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി

Montha Storm: മോൻത ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്ര തീരം തൊട്ടു; 110 കിലോമീറ്റർ ​വേ​ഗത, പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു, നിരവധി ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി

Montha Storm Makes Landfall: ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്.

Last Updated : Oct 28, 2025, 08:52 PM IST
  • മണിക്കൂറിൽ 90 മുതൽ 110 വരെ കിലോമീറ്റർ വേ​ഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
  • ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ കനത്ത മഴ

Montha Storm: മോൻത ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്ര തീരം തൊട്ടു; 110 കിലോമീറ്റർ ​വേ​ഗത, പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു, നിരവധി ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി

അമരാവതി: അമരാവതി ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊട്ടു. ബം​ഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട മോൻതാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാ തീരത്താണ് കരതൊട്ടത്. മോൻതാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മച്ചിലിപട്ടണത്തിനും കാക്കി ​ഗ്രാമത്തിനും ഇടയിലാണ് കരതൊട്ടത്.

അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് പൂർണമായും കരയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. മണിക്കൂറിൽ 90 മുതൽ 110 വരെ കിലോമീറ്റർ വേ​ഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ALSO READ: ‘മൊന്‍ത’ ചുഴലിക്കാറ്റ്; ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ കനത്ത ജാഗ്രത

മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ആന്ധ്രാ തീരത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാ​ഗമായി 61 ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. ആന്ധ്രപ്രദേശ്, യാനം, തെക്കൻ ഒഡീഷ തീരങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആന്ധ്രാ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ദുരിതബാധിതർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാൻ എംഎൽഎമാർക്കും എംപിമാർക്കും നിർദേശം നൽകി.

