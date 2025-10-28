അമരാവതി: അമരാവതി ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊട്ടു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട മോൻതാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാ തീരത്താണ് കരതൊട്ടത്. മോൻതാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മച്ചിലിപട്ടണത്തിനും കാക്കി ഗ്രാമത്തിനും ഇടയിലാണ് കരതൊട്ടത്.
അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് പൂർണമായും കരയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. മണിക്കൂറിൽ 90 മുതൽ 110 വരെ കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ആന്ധ്രാ തീരത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി 61 ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. ആന്ധ്രപ്രദേശ്, യാനം, തെക്കൻ ഒഡീഷ തീരങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആന്ധ്രാ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ദുരിതബാധിതർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാൻ എംഎൽഎമാർക്കും എംപിമാർക്കും നിർദേശം നൽകി.
