  • Cyclone Senyar: മലാക്ക കടലിടുക്കിൽ തീവ്രന്യൂനമർദ്ദം; 'സെൻയാർ' ചുഴലിക്കാറ്റിന് സാധ്യത, മുന്നറിയിപ്പ്

Cyclone Senyar: മലാക്ക കടലിടുക്കിൽ തീവ്രന്യൂനമർദ്ദം; 'സെൻയാർ' ചുഴലിക്കാറ്റിന് സാധ്യത, മുന്നറിയിപ്പ്

Cyclone Senyar Updates: കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 26, 2025, 11:27 AM IST
  • മലാക്ക കടലിടുക്കിലെ ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായാൽ സെൻയാർ എന്നാകും പേര് നൽകുക
  • യുഎഇ ആണ് പേര് നിർദേശിച്ചത്

Cyclone Senyar: മലാക്ക കടലിടുക്കിൽ തീവ്രന്യൂനമർദ്ദം; 'സെൻയാർ' ചുഴലിക്കാറ്റിന് സാധ്യത, മുന്നറിയിപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി: മലാക്ക കടലിടുക്കിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദവും തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബം​ഗാൾ ഉൾക്കടലിലും തെക്കൻ ശ്രീലങ്കയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇതേ തുടർന്ന് കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

മലാക്ക കടലിടുക്കിലെ ന്യൂനമർദ്ദം പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മലാക്ക കടലിടുക്കിലെ ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായാൽ സെൻയാർ എന്നാകും പേര് നൽകുക. യുഎഇ ആണ് പേര് നിർദേശിച്ചത്.

ഇന്നും നാളെയും നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നവംബർ 28 മുതൽ 29 വരെ മഴയുടെ ശക്തി കുറയുമെന്നാണ് പ്രവചനം. കേരളത്തിൽ കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് ആണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

