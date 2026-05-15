/TN DA Hike: ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കിതാ കിടിലം സമ്മാനം; ക്ഷാമബത്തയിൽ വർദ്ധനവ്

DA Hike Updates: തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഇത് ബംമ്പർ ഗുഡ് ന്യൂസ്. ക്ഷാമബത്ത 2% വർദ്ധിപ്പിച്ച് 60% ആക്കി.
Tamil Nadu Govt DA Hike: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും വലിയൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇവരുടെ ക്ഷാമബത്ത (DA) 2% വർദ്ധിപ്പിച്ചു, വർധിച്ച ക്ഷാമബത്തയുടെ ആനുകൂല്യം 2026 ജനുവരി 1 മുതലുള്ളത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇക്കാര്യം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നൽകിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ വർദ്ധനവ് ഏകദേശം 1.6 ദശലക്ഷം ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. മാത്രമല്ല ഇത് സംസ്ഥാന ട്രഷറിയിൽ ₹1,230 കോടിയുടെ അധിക ബാധ്യതയും വരുത്തും.
ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങളുടെ ക്ഷേമത്തെ മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തന്റെ ഭരണം സാധാരണക്കാരുടെ സർക്കാർ ആയിരിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹിക നീതി, തുല്യ അവസരം, മതേതരത്വം എന്നിവ നിലനിർത്താൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല കലൈഞ്ജർ മഗലിർ ഉറിമൈ തോഗൈ (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) അഥവാ വനിതാ അവകാശ ഗ്രാന്റിന്റെ 2026 മെയ് മാസത്തെ ഗഡു ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, ഓരോ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും 1,000 രൂപ ലഭിക്കും.
ഈ പദ്ധതി ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് മുൻ ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരാണ് . ഇപ്പോൾ ഇത് നവീകരിച്ചു/. എങ്കിലും നിലവിലുള്ള 13.1 ദശലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഗ്രാന്റ് തുടർന്നും ലഭിക്കുമെന്നും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
