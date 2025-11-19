English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • DA Hike: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾക്കിടയിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ വർദ്ധിച്ചു!

DA Hike: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾക്കിടയിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ വർദ്ധിച്ചു!

7th Pay ommission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾക്കിടയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 19, 2025, 09:21 PM IST
  • മിസോറാമിൽ ഡിഎയിൽ 4% വർദ്ധനവ്
  • 2025 നവംബർ 1 മുതൽ വർദ്ധനവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും
  • എസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന അലവൻസും

Read Also

  1. 7th Pay Commission: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ 28 ശതമാനമായി ഉയർത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Trending Photos

Budh Uday 2025: നവംബർ 27ന് ബുധൻറെ ഉദയം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങൾ!
5
Budh Uday 2025
Budh Uday 2025: നവംബർ 27ന് ബുധൻറെ ഉദയം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങൾ!
Special Rajayoga: പുതുവർഷത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണ ദിനങ്ങളും അപൂർവ്വ ഭാഗ്യവും
6
Rajayoga
Special Rajayoga: പുതുവർഷത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണ ദിനങ്ങളും അപൂർവ്വ ഭാഗ്യവും
Chutney recipe: 5 മിനിറ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി റെസിപ്പി
6
Coconut Chutney recipe
Chutney recipe: 5 മിനിറ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി റെസിപ്പി
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തികം അനുകൂലം, ധനു രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തികം അനുകൂലം, ധനു രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
DA Hike: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾക്കിടയിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ വർദ്ധിച്ചു!

DA Hike News: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനിടയിൽ മിസോറാം സർക്കാർ തങ്ങളുടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സുപ്രധാനമായ ഒരു സന്തോഷവാർത്ത പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2025 നവംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ക്ഷാമബത്ത (ഡിഎ) 4% വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ലാൽദുഹാമയുടെ (Lalduhoma) അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read:  കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു പിന്നാലെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത; DA വർധിപ്പിച്ചു!

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 40% ന് പകരം 44% ഡിഎ ലഭിക്കും. അതായത് 4% ആനുകൂല്യം വർധിച്ചു  ലഭ്യമാകും.

2% വർദ്ധനവും നൽകും

2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഡിഎയിൽ 2% കൂട്ടി 46% ആക്കാനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. അതായത് അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ മറ്റൊരു നേട്ടമുൻകൂടി കിട്ടും എന്നർത്ഥം. ഇത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്തയാണ് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരെക്കാൾ വളരെയധികം പിന്നിലാണെന്നാണ് ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ ഏകദേശം 53% ഡിഎ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

Also Read: പുതുവർഷത്തിൽ 4 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണ ദിനങ്ങളും അപൂർവ്വ ഭാഗ്യവും

കഴിഞ്ഞ വർഷവും 4% വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി (4% increase last year as well)

കഴിഞ്ഞ വർഷം 2024 ഒക്ടോബറിൽ, മിസോറാം സർക്കാർ ഡിഎ 36% ൽ നിന്ന് 40% ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ മന്ത്രിസഭ മറ്റൊരു പ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തു. ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിന് താഴെയുള്ള ജീവനക്കാർക്കും പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന അലവൻസ് (Special Incentive Allowance) നൽകാനും അംഗീകാരം നൽകി.

രാജ്യത്ത് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും നവംബർ 3 ന് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മിസോറാം സർക്കാർ ഡിഎയിൽ വർദ്ധനവ്‌ കൊണ്ടുവന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

DA hikeMizoramMizoram DA Hike7th Pay Commission8th Pay Commission

Trending News