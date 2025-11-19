DA Hike: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾക്കിടയിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ വർദ്ധിച്ചു!

DA Hike News: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനിടയിൽ മിസോറാം സർക്കാർ തങ്ങളുടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സുപ്രധാനമായ ഒരു സന്തോഷവാർത്ത പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2025 നവംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ക്ഷാമബത്ത (ഡിഎ) 4% വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ലാൽദുഹാമയുടെ (Lalduhoma) അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 40% ന് പകരം 44% ഡിഎ ലഭിക്കും. അതായത് 4% ആനുകൂല്യം വർധിച്ചു ലഭ്യമാകും.
2% വർദ്ധനവും നൽകും
2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഡിഎയിൽ 2% കൂട്ടി 46% ആക്കാനും മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. അതായത് അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ മറ്റൊരു നേട്ടമുൻകൂടി കിട്ടും എന്നർത്ഥം. ഇത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്തയാണ് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരെക്കാൾ വളരെയധികം പിന്നിലാണെന്നാണ് ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ ഏകദേശം 53% ഡിഎ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷവും 4% വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി (4% increase last year as well)
കഴിഞ്ഞ വർഷം 2024 ഒക്ടോബറിൽ, മിസോറാം സർക്കാർ ഡിഎ 36% ൽ നിന്ന് 40% ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ മന്ത്രിസഭ മറ്റൊരു പ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തു. ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിന് താഴെയുള്ള ജീവനക്കാർക്കും പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന അലവൻസ് (Special Incentive Allowance) നൽകാനും അംഗീകാരം നൽകി.
രാജ്യത്ത് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും നവംബർ 3 ന് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മിസോറാം സർക്കാർ ഡിഎയിൽ വർദ്ധനവ് കൊണ്ടുവന്നത്.
