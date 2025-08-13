English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shocking News: പഫ്സിനുള്ളിൽ പാമ്പ്..! ബേക്കറിക്കെതിരെ പരാതി

Shocking News: തെലങ്കാനയിലെ മഹ്ബൂബനഗർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 13, 2025, 08:26 PM IST
  • ബേക്കറിയിൽനിന്നു വാങ്ങിയ പഫ്സിനുള്ളിലാണ് ചെറിയ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്.
  • ജഡ്ചർല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അയ്യങ്കാർ ബേക്കറിയിൽനിന്നു വാങ്ങിയ കറി പഫ്സിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്.

Trending Photos

Gold Price in Kerala Today 12 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, ഒരു പവന് എത്രയെന്ന് അറിയാം...
6
Gold rate
Gold Price in Kerala Today 12 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, ഒരു പവന് എത്രയെന്ന് അറിയാം...
Gold price Today 13 August 2025: സ്വ‍ർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര രൂപ, ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
6
Gold price today
Gold price Today 13 August 2025: സ്വ‍ർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര രൂപ, ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
Kerala Lottery Result Today 12 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today 12 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 13 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കൊപ്പം? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala Lottery Result Today 13 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കൊപ്പം? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Shocking News: പഫ്സിനുള്ളിൽ പാമ്പ്..! ബേക്കറിക്കെതിരെ പരാതി

കുട്ടികൾക്കായി വാങ്ങിയ പഫ്സിൽ ചത്ത പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. തെലങ്കാനയിലെ മഹ്ബൂബനഗർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ബേക്കറിയിൽനിന്നു വാങ്ങിയ പഫ്സിനുള്ളിലാണ് ചെറിയ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ജഡ്ചർല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അയ്യങ്കാർ ബേക്കറിയിൽനിന്നു വാങ്ങിയ കറി പഫ്സിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്.

ശ്രീസൈല എന്ന യുവതി ബേക്കറിയിൽനിന്ന് കറി പഫ്സും മുട്ട പഫ്സുമാണ് വാങ്ങിയത്. വീട്ടിലെത്തി മക്കൾക്കൊപ്പം കഴിക്കാനായി എടുത്തപ്പോഴാണ് പഫ്സിനുള്ളിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടത്. ഉടൻതന്നെ ബേക്കറിയിൽ എത്തി പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും ഉടമ നിരുത്തരവാദപരമായാണ് മറുപടി നൽകിയത്. ഇതേത്തുടർന്ന് യുവതി ജഡ്ചർല പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author
Shocking NewsTelanganaPuffsDead Snake

Trending News