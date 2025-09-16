English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dehradun Cloudburst: ദെഹ്‌റാദൂണ്‍ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ 2 പേരെ കാണ്മാനില്ല, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു

ഡെറാഡൂണിൽ ഉണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് പേരെ കാണാതായി. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രധാന റോഡുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 16, 2025, 10:45 AM IST
  • മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാറുകളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒലിച്ചുപോയി
  • പ്രദേശത്തിലെ പ്രധാന ഹോട്ടലുകളും സ്റ്റാളുകളും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു
  • സെപ്റ്റംബർ 20 വരെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കനത്ത മഴ തുടരും

Dehradun Cloudburst: ദെഹ്‌റാദൂണ്‍ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ 2 പേരെ കാണ്മാനില്ല, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു

ഉത്തരാഖണ്ട്: ദെഹ്‌റാദൂണ്‍ മേഖലയിൽ തുടർച്ചയായ മഴയെ തുടർന്ന്  ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് പേരെ കാണാതായി. കൂടാതെ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി.   നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുകയും,മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാറുകളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒലിച്ചുപോകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനകൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം പ്രദേശവാസികളിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു.
നാശനഷ്ടങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും
പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, പ്രദേശത്തിലെ പ്രധാന ഹോട്ടലുകളും സ്റ്റാളുകളും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു.  ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് സവിൻ ബൻസാലും, എസ്ഡിഎം ജോഷിയും നേതൃത്വം നൽകി. കാണാതായ രണ്ട് പേരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി എസ്ഡിആർഎഫ്, എൻഡിആർഎഫ് ടീമുകളെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്  വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻകരുതലായി മേഘവിസ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപം താമസിച്ചിരുന്ന താമസക്കാരെ ഉടൻ തന്നെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഡെറാഡൂൺ, ബാഗേശ്വർ, ചമ്പാവത്, നൈനിറ്റാൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചില ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 20 വരെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ അറിയിച്ചു.

