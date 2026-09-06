Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Delhi Building Collapse: ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് അപകടം; 6 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

Delhi Building Collapse: ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് അപകടം; 6 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

12 യൂണിറ്റ് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരിൽ കൂടുതലും വിദ്യാർത്ഥികളാണുള്ളത്.

Written ByKarthika V
Published: Sep 06, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 03:53 PM IST
Delhi Building Collapse: ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് അപകടം; 6 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു
Image Credit: Delhi Building Collapse | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Private Bus Strike: 'മിനിമം നിരക്ക് 15 രൂപയാക്കണം'; സമര പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് സ്വകാര്യ ബസുടമകൾ
2
3
4
5