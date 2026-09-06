/Delhi Building Collapse: ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് അപകടം; 6 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് അപകടം. ആറ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡൽഹിയിലെ സത്യ നികേതനിലുള്ള കെട്ടിടം ആണ് തകർന്നത്. 50 ഓളം പേർ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പേയിങ് ഗസ്റ്റുകളായി താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണ് തകർന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
അപകടം നടക്കുന്ന സമയം അമ്പതോളം പേർ കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ സൗത്ത് ക്യാംപസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കോളേജുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത്. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ 12 യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ്.
ഡൽഹിയിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയ്ക്കിടെയാണ് ആറുനില കെട്ടിടം തകർന്നുവീണത്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന് ആളുകളുടെ കരച്ചിലുകൾ കേട്ടതായി ബിജെപി എംഎൽഎ അനിൽ ശർമ പറഞ്ഞു. കെട്ടിടത്തിനകത്തുള്ള ചില വിദ്യാർഥികളെ ഇപ്പോഴും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
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