Delhi Agra Expressway Accident: കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ്, കാഴ്ചാപരിധി കുറഞ്ഞു; ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു, നാല് മരണം

മഥുര: കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി-ആഗ്ര യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ബസുകളും കാറുകളും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ 25 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. മഥുരയിൽ വച്ച് ഏഴ് ബസുകളും മൂന്ന് കാറുകളുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ബസുകൾക്ക് തീപിടിച്ചത് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു.
#WATCH | Mathura, UP: Several buses catch fire on the Delhi-Agra Expressway, also referred to as the Delhi-Agra Expressway, in Mathura.
Visuals from the spot. pic.twitter.com/rceaakYsyM
— ANI (@ANI) December 16, 2025
കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞിൽ കാഴ്ച കുറഞ്ഞതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. അപകടങ്ങളെ തുടർന്ന് എക്സ്പ്രസ് വേയിലൂടെ ഒരു വശത്തേക്കുള്ള വാഹനഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണെന്ന് യുപി പോലീസ് അറിയിച്ചു.
ഡൽഹി-മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേയിലും തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് ഇരുപതോളം വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായിരുന്നു. പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 20 പേർക്ക് അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ വർധിച്ചു.
