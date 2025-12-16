English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Delhi Agra Expressway Accident: കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ്, കാഴ്ചാപരിധി കുറഞ്ഞു; ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു, നാല് മരണം

Delhi Agra Expressway Accident: കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ്, കാഴ്ചാപരിധി കുറഞ്ഞു; ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു, നാല് മരണം

Delhi Agra Expressway Collision: ഥുരയിൽ വച്ച് ഏഴ് ബസുകളും മൂന്ന് കാറുകളുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ബസുകൾക്ക് തീപിടിച്ചത് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 16, 2025, 11:10 AM IST
  • കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞിൽ കാഴ്ച കുറഞ്ഞതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്
  • അപകടങ്ങളെ തുടർന്ന് എക്സ്പ്രസ് വേയിലൂടെ ഒരു വശത്തേക്കുള്ള വാഹനഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്

Delhi Agra Expressway Accident: കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ്, കാഴ്ചാപരിധി കുറഞ്ഞു; ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു, നാല് മരണം

മഥുര: കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി-ആഗ്ര യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ബസുകളും കാറുകളും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ 25 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. മഥുരയിൽ വച്ച് ഏഴ് ബസുകളും മൂന്ന് കാറുകളുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ബസുകൾക്ക് തീപിടിച്ചത് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു.

കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞിൽ കാഴ്ച കുറഞ്ഞതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. അപകടങ്ങളെ തുടർന്ന് എക്സ്പ്രസ് വേയിലൂടെ ഒരു വശത്തേക്കുള്ള വാഹനഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണെന്ന് യുപി പോലീസ് അറിയിച്ചു. 

ഡൽഹി-മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേയിലും തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് ഇരുപതോളം വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായിരുന്നു. പുലർച്ചെ അ‍ഞ്ച് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 20 പേർക്ക് അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ വർധിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

