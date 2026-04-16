Plane Collided: ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ അപകടം; രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു

Delhi Airport: ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരുന്ന QP 1406 എന്ന വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് ആകാശ എയർ വ്യക്തമാക്കി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 16, 2026, 06:19 PM IST
  • ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരുന്ന QP 1406 എന്ന വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് ആകാശ എയർ വ്യക്തമാക്കി
  • ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി ഉടൻ തന്നെ ബദൽ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആകാശ എയർ വിമാനത്തിൽ സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം ഇടിച്ചു. അപകടത്തിൽ രണ്ട് വിമാനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. സ്പൈസ് ജെറ്റിന്റെ B737-700 വിമാനത്തിന്റെ വലതുവശത്തെ ചിറകിനും ആകാശ എയർ വിമാനത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസറിനുമാണ് കേടുപാടുകൾ പറ്റിയത്.

ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പുറപ്പെടാനിരുന്ന QP 1406 എന്ന വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് ആകാശ എയർ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനം നിശ്ചലമായി കിടക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു വിമാനം വന്ന് ഇടിച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി കമ്പനി വക്താവ് അറിയിച്ചു. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് വിമാനം തിരികെ ബേയിലേക്ക് മാറ്റി.

യാത്രക്കാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കാണ് തങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും, ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന യാത്രക്കാർക്കായി ഉടൻ തന്നെ ബദൽ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയതായും എയർലൈൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിമാനം മറ്റൊരു വിമാനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച കാര്യം സ്പൈസ് ജെറ്റും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (DGCA) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും ഇരു വിമാനക്കമ്പനികളും വ്യക്തമാക്കി. വിമാനത്താവളത്തിലെ ഗ്രൗണ്ട് മൂവ്‌മെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വീഴ്ചയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് അധികൃതർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

