ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ഓഫീസുകളിൽ ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഏർപ്പെടുത്തി.
50 ശതമാനം ജീവനക്കാർക്കാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. വായുഗുണനിലവാര മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഡൽഹിയിലെ വായുഗുണനിലവാരം വളരെ മോശം വിഭാഗത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ എക്യുഐ 362 ആണ്.
ഡൽഹിയിൽ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കണമെന്നും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വായുമലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.
