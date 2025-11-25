English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Delhi AQI News: ഡൽഹിയിൽ വായു​ഗുണനിലവാരം വളരെ മോശം വിഭാ​ഗത്തിലാണ് തുടരുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 25, 2025, 09:38 AM IST
  • ഡൽഹിയിൽ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജാ​ഗ്രത നിർദേശം നൽകി
  • ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോ​ഗം വർധിപ്പിക്കാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കണമെന്നും നിർദേശം

ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂ‍ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ഓഫീസുകളിൽ ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഏർപ്പെടുത്തി.

50 ശതമാനം ജീവനക്കാർക്കാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. വായു​ഗുണനിലവാര മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഡൽഹിയിലെ വായു​ഗുണനിലവാരം വളരെ മോശം വിഭാ​ഗത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ എക്യുഐ 362 ആണ്.

ഡൽഹിയിൽ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജാ​ഗ്രത നിർദേശം നൽകി. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോ​ഗം വർധിപ്പിക്കാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കണമെന്നും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വായുമലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോ​ഗിക്കണമെന്ന് രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

