Attack on Delhi CM Rekha Gupta: ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; മുഖത്തടിച്ചു, രേഖ ​ഗുപ്ത ആശുപത്രിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാ ഗുപ്തയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം. രേഖാ ഗുപ്തയുടെ മുഖത്തടിച്ചു. കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചുവെന്നും മർദ്ദിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ട്. ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്കിടെയാണ് ആക്രമിച്ചത്. 35കാരൻ കസ്റ്റഡിയിൽ. പരാതി നൽകാനെന്ന വ്യാജേന എത്തിയ ആളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
Delhi CM Rekha Gupta allegedly attacked during Jan Sunvai, Police inquiry underway
Read @ANI Story | https://t.co/zfSZ1PBolf#DelhiCM #RekhaGupta #allegedlyattacked #JanSunvai pic.twitter.com/RLcQiN72t0
— ANI Digital (@ani_digital) August 20, 2025
#WATCH | Delhi Police officials have reached the residence of CM Rekha Gupta.
She was attacked by a man during Jan Sunvai this morning. He has been nabbed by the Police and is being questioned. pic.twitter.com/u4k3d7t41H
— ANI (@ANI) August 20, 2025
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.