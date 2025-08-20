English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Attack on Delhi CM Rekha Gupta: ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; മുഖത്തടിച്ചു, രേഖ ​ഗുപ്ത ആശുപത്രിയിൽ

Delhi Big Breaking News: പരാതി നൽകാനെന്ന വ്യാജേന എത്തിയ ആളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 20, 2025, 10:21 AM IST
  • രേഖാ ​ഗുപ്തയുടെ മുഖത്തടിച്ചു
  • കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചുവെന്നും മർദ്ദിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ട്

Attack on Delhi CM Rekha Gupta: ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; മുഖത്തടിച്ചു, രേഖ ​ഗുപ്ത ആശുപത്രിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാ ​ഗുപ്തയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം. രേഖാ ​ഗുപ്തയുടെ മുഖത്തടിച്ചു. കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചുവെന്നും മർദ്ദിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ട്. ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്കിടെയാണ് ആക്രമിച്ചത്. 35കാരൻ കസ്റ്റഡിയിൽ. പരാതി നൽകാനെന്ന വ്യാജേന എത്തിയ ആളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

CM Rekha Guptadelhi cm rekha guptaഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ആക്രമണം

