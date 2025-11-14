Delhi Blast News: ഡൽഹി സ്ഫോടനം; പ്രതി ഉമർ നബിയുടെ വീട് തകർത്ത് സുരക്ഷാ സേന

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപം കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തിയ പ്രതിയായ ഉമർ മുഹമ്മദ് എന്ന ഉമർ ഉൻ നബിയുടെ വീട് തകർത്ത് സുരക്ഷാ സേന. തെക്കൻ കശ്മീരിലെ പുൽവാമയിലുള്ള വീടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ സുരക്ഷാ സേന തകർത്തത്.
ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്ക് ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായാണ് സുരക്ഷാ സേനയുടെ നടപടി. ഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ വീടുകളും തകർത്തിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.52ഓട് കൂടിയാണ് ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപം സ്ഫോടനമുണ്ടായത്.
സ്ഫോടനത്തിൽ 13 പേർ മരിച്ചു. 20ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഫരിദാബാദിലെ അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിലെ ഡോക്ടറായിരുന്ന ഉമർ ഉൻ നബിയാണ് ചാവേർ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നേതാജി സുഭാഷ് മാർഗിലെ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിന് അടുത്തുവച്ചാണ് കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്.
സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇയാളുടെ മാതാവിന്റെ ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകളുമായി ഒത്തുനോക്കിയാണ് ഉമറാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
