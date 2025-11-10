English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Delhi Blast News: നടന്നത് ഇരട്ട സ്ഫോടനം? തീ​ഗോളം ഉയർന്നെന്ന് ദൃക്സാക്ഷി- VIDEO

Delhi Blast News: നടന്നത് ഇരട്ട സ്ഫോടനം? തീ​ഗോളം ഉയർന്നെന്ന് ദൃക്സാക്ഷി- VIDEO

Delhi Bomb Blast LIVE UPDATES: ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് വരെ സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 10, 2025, 08:50 PM IST
  • ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു
  • ലാൽ കിലാ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ് സ്ഫോടനം

Read Also

  1. Delhi Blast News: ഡൽഹിയിൽ സ്ഫോടനം, കാറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; എട്ട് മരണം, പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു- VIDEO

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും അനക്കമില്ല! മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും അനക്കമില്ല! മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില
Kerala BT 28 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാര തുണച്ചോ? ഒരു കോടി ആർക്ക്! ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT 28 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാര തുണച്ചോ? ഒരു കോടി ആർക്ക്! ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 9 November 2025: ഒരു കോടി സമ്മാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result Today 9 November 2025: ഒരു കോടി സമ്മാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Delhi Blast News: നടന്നത് ഇരട്ട സ്ഫോടനം? തീ​ഗോളം ഉയർന്നെന്ന് ദൃക്സാക്ഷി- VIDEO

ഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം വൻ സ്ഫോടനം. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. സമീപത്തെ എട്ടോളം വാഹനങ്ങൾ അ​ഗ്നിക്കിരയായി. ഒൻപത് പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ ഒന്നാം ​ഗേറ്റിന് സമീപമാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ബോംബ് സ്ക്വാഡ് സ്ഥലത്തെത്തി. അ​ഗ്നിരക്ഷാ സേന തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. ഇരുപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റവരിൽ ആറ് പേരുടെ നില ​ഗുരുതരമാണ്. എൻഐഎ, എൻഎസ്ജി ടീമുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Delhi blast newsRed Fort Blast Video

Trending News