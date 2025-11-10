ഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം വൻ സ്ഫോടനം. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. സമീപത്തെ എട്ടോളം വാഹനങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയായി. ഒൻപത് പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ ഒന്നാം ഗേറ്റിന് സമീപമാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്.
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort | "When we saw someone's hand on the road, we were absolutely shocked. I can't explain it in words..." said a local to ANI pic.twitter.com/vmibMbPFUk
— ANI (@ANI) November 10, 2025
ബോംബ് സ്ക്വാഡ് സ്ഥലത്തെത്തി. അഗ്നിരക്ഷാ സേന തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. ഇരുപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. പരിക്കേറ്റവരിൽ ആറ് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. എൻഐഎ, എൻഎസ്ജി ടീമുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി.
