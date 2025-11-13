English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mahipalpur Blast: ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും സ്ഫോടനം? ശബ്ദം കേട്ടത് മഹിപാൽപൂരിലെ റാഡിസൺ ഹോട്ടലിന് സമീപം

Delhi Blast: മഹിപാൽപൂർ പ്രദേശത്തെ റാഡിസൺ ഹോട്ടലിന് സമീപം സ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ ശബ്ദം കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 13, 2025, 10:44 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും സ്ഫോടന ശമ്പടം കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.  ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു സ്ഫോടനം കൂടി സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്.

