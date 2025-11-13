ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുണ്ടായ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ. ജമ്മുകശ്മീരിലാണ് 10 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണ് വിവരം.
ജമ്മുകശ്മീരിലെ പുൽവാമ, കുൽഗാം, അനന്ത്നാഗ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സ്ഫോടന കേസിലെ കണ്ണികൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
അറസ്റ്റിലായ ഡോ. ഷഹീൻ മസുദ് അസറിന്റെ അനന്തരവന്റെ ഭാര്യ ആരിഫ ബീവിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഡോ. ഷഹീൻ ആരിഫ ബീവിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
ജെയ്ഷെ വനിതാ സംഘത്തിനായാണ് ഡോ. ഷഹീൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിലെ ഉന്നതരുമായും ഡോ. ഷഹീന് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ. അതേസമയം, നാല് നഗരങ്ങളിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര നടത്താനായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
