English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Delhi Blast News: ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം; ജമ്മുകശ്മീരിൽ 10 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ, സർക്കാർ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരും കസ്റ്റഡിയിൽ

Delhi Blast News: ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം; ജമ്മുകശ്മീരിൽ 10 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ, സർക്കാർ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരും കസ്റ്റഡിയിൽ

Jammu Kashmir: സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണ് വിവരം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 13, 2025, 07:32 PM IST
  • അറസ്റ്റിലായ ഡോ. ഷഹീൻ മസുദ് അസറിന്റെ അനന്തരവന്റെ ഭാര്യ ആരിഫ ബീവിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി
  • ഡോ. ഷഹീൻ ആരിഫ ബീവിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ

Read Also

  1. Delhi Blast News: നാല് ന​ഗരങ്ങളിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ടു; പ്രതികളുടെ ഡയറികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് നിർണായക വിവരങ്ങൾ

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 13 November 2025: കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ഇന്ന് ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 13 November 2025: കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ഇന്ന് ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
Nov 13 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകും... ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Nov 13 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകും... ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
Rahu Gochar 2025: രാഹു ചതയത്തിലേക്ക്; നവംബർ 23ഓടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം
7
Rahu Gochar 2025
Rahu Gochar 2025: രാഹു ചതയത്തിലേക്ക്; നവംബർ 23ഓടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലം
Delhi Blast News: ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം; ജമ്മുകശ്മീരിൽ 10 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ, സർക്കാർ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരും കസ്റ്റഡിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുണ്ടായ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ. ജമ്മുകശ്മീരിലാണ് 10 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണ് വിവരം.

Add Zee News as a Preferred Source

ജമ്മുകശ്മീരിലെ പുൽവാമ, കുൽ​ഗാം, അനന്ത്നാ​ഗ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സ്ഫോടന കേസിലെ കണ്ണികൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

അറസ്റ്റിലായ ഡോ. ഷഹീൻ മസുദ് അസറിന്റെ അനന്തരവന്റെ ഭാര്യ ആരിഫ ബീവിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഡോ. ഷഹീൻ ആരിഫ ബീവിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

ജെയ്ഷെ വനിതാ സംഘത്തിനായാണ് ഡോ. ഷഹീൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിലെ ഉന്നതരുമായും ഡോ. ഷഹീന് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ. അതേസമയം, നാല് ​ന​ഗരങ്ങളിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര നടത്താനായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Delhi BlastDelhi blast news

Trending News