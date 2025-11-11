English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Delhi Blast News: സ്ഫോടനത്തിൽ അറ്റുപോയ കൈ കണ്ടെടുത്തു, ഉമറിന്റേതോ? ഡിഎന്‍എ പരിശോധന

Delhi Blast News: സ്ഫോടനത്തിൽ അറ്റുപോയ കൈ കണ്ടെടുത്തു, ഉമറിന്റേതോ? ഡിഎന്‍എ പരിശോധന

Faridabad Explosives: മൂന്ന് ​ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരെ ഹരിയാന-ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസ് പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡൽഹിയിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായത്.

Last Updated : Nov 11, 2025, 01:10 PM IST
  • പിടിയിലായ ഡോക്ടർമാരുടെ കൂട്ടാളി സ്ഫോടനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം
  • സ്ഫോടനത്തിൽ ഇയാളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം

Delhi Blast News: സ്ഫോടനത്തിൽ അറ്റുപോയ കൈ കണ്ടെടുത്തു, ഉമറിന്റേതോ? ഡിഎന്‍എ പരിശോധന

ഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിന് ഫരീദാബാദിൽ നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തു ശേഖരം പിടികൂടിയതുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് പോലീസ്. 2900 കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഹരിയാന-ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരെയാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി പിടികൂടിയത്. പിടിയിലായ ഡോക്ടർമാരുടെ കൂട്ടാളിയായ ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബി എന്ന ആളാണ് സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇയാളും സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.

ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബി ജമ്മുകശ്മീരിലെ പുൽവാമ സ്വദേശിയാണ്. സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച ഫോറൻസിക് തെളിവുകളും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു അറ്റുപോയ കൈ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാറിന്റെ ഡ്രൈവറുടേതാണ ഈ കൈ എന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി കശ്മീരിലുള്ള ഉമറിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുകയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു. ഫരീദാബാദിലെ അൽ ഫലാഹ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉമർ ഉൽ നബി ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

നേരത്തെ പിടിയിലായ ഡോ. അദീലിന്റെ അടുത്ത സഹായിയായിരുന്ന ഉമർ, ഇവർ പിടിയിലായതോടെ പരിഭ്രാന്തിയിലാകുകയും ചാവേർ സ്ഫോടനം നടത്തുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഉമറിന്റെ പിതാവ് സർക്കാർ ജോലിക്കാരനായിരുന്നുവെന്നും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം അധ്യാപനം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും വിവരമുണ്ട്. ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും മൂത്ത സഹോദരിയും ആണുള്ളത്. 

സഹോദരിയും ഒരു സഹോദരനും വിവാഹിതരാണ്. രണ്ട് സഹോദരന്മാരെയും മാതാവിനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ടെല​ഗ്രാം ചാനലുകളിലൂടെ രൂപീകരിച്ച തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സംഘത്തിൽ ഉമറും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഇപ്പോൾ ഫരീദാബാദ് മൊഡ്യൂൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ​ഗ്രൂപ്പ് ഇവർ രൂപീകരിച്ചിരുന്നതായും അന്വേഷണം സംഘം പറയുന്നു.

