  • Delhi Blast News: ഡൽഹിയിലേത് ചാവേർ ആക്രമണം; സ്ഥിരീകരിച്ച് പോലീസ്

Delhi Blast News: ഡൽഹിയിലേത് ചാവേർ ആക്രമണം; സ്ഥിരീകരിച്ച് പോലീസ്

Suicide Bomber Attack: ഫരീദാബാദിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരുൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തിൽ നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 11, 2025, 04:08 PM IST
  • ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റാണ് സ്ഫോടനത്തിനായി ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് സൂചന
  • പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാറിന്റെ നിലവിലെ ഉടമസ്ഥൻ പുൽവാമ സ്വദേശി താരിഖ് എന്നയാളാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി

  1. Delhi Blast News: സ്ഫോടനത്തിൽ അറ്റുപോയ കൈ കണ്ടെടുത്തു, ഉമറിന്റേതോ? ഡിഎന്‍എ പരിശോധന

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുണ്ടായ സ്ഫോടനം ചാവേർ ആക്രമണമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഡൽഹി പോലീസ്. ഫരീദാബാദിലെ ഭീകര സംഘത്തെ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുമായി പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ പദ്ധതിയിട്ട ആക്രമണമാണ് ഇതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പോലീസ്. ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സ്ഫോടനം നടത്താനാണ് ചാവേർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ഇയാൾ കറുത്ത മാസ്ക് ധരിച്ച് പാർക്കിങ് ​ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കാറുമായി ഇറങ്ങുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.

കാർ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ഈ കാർ പലതവണ കൈമാറി വന്നതാണെന്നും നിലവിലെ ഉടമസ്ഥൻ പുൽവാമ സ്വദേശിയായ താരിഖ് എന്നയാളാണെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സ്ഫോടനത്തിൽ 12 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Delhi blast newsSuicide bomber attack

