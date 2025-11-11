Delhi Blast News: ഡൽഹിയിലേത് ചാവേർ ആക്രമണം; സ്ഥിരീകരിച്ച് പോലീസ്

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുണ്ടായ സ്ഫോടനം ചാവേർ ആക്രമണമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഡൽഹി പോലീസ്. ഫരീദാബാദിലെ ഭീകര സംഘത്തെ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുമായി പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ പദ്ധതിയിട്ട ആക്രമണമാണ് ഇതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പോലീസ്. ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സ്ഫോടനം നടത്താനാണ് ചാവേർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ഇയാൾ കറുത്ത മാസ്ക് ധരിച്ച് പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കാറുമായി ഇറങ്ങുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.
കാർ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ഈ കാർ പലതവണ കൈമാറി വന്നതാണെന്നും നിലവിലെ ഉടമസ്ഥൻ പുൽവാമ സ്വദേശിയായ താരിഖ് എന്നയാളാണെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സ്ഫോടനത്തിൽ 12 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
