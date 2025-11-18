English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Delhi Blast News: ചാവേർ ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ഉമർ; അവസാന വിഡിയോ പുറത്ത്

Red Fort Blast: ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട  ആശയമാണ്  ചാവേർ ആക്രമണമെന്നും ചാവേർ ആക്രമണം യഥാർഥത്തിൽ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും വീഡിയോയിലൂടെ ഡോ. ഉമർ പറയുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 18, 2025, 03:40 PM IST
  • ചെങ്കോട്ടയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് മുൻപ് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയാണ് ഇത്
  • നേരത്തെ തന്നെ ചാവേർ ആകാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു ഇയാളെന്നാണ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ടയിലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപം ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയ ഡോ. ഉമർ ചാവേർ ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത്. ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട  ആശയമാണ്  ചാവേർ ആക്രമണമെന്നും ചാവേർ ആക്രമണം യഥാർഥത്തിൽ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും വീഡിയോയിലൂടെ ഡോ. ഉമർ പറയുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

ചെങ്കോട്ടയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് മുൻപ് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയാണ് ഇത്. നേരത്തെ തന്നെ ചാവേർ ആകാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു ഇയാളെന്നാണ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ചാവേർ ആക്രമണങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ചാണ് വീഡിയോയിൽ ഉടനീളം ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നത്.

ഒട്ടേറെ വാദങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ചാവേർ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് ഡോ. ഉമർ പറയുന്നു. ഒരു വ്യക്തി താൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തുവച്ച് പ്രത്യേക സമയത്ത് മരിക്കുമെന്ന് കരുതി മരിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ഉമർ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു.

കൂടുതൽ പേരെ വൈറ്റ് കോളർ ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനാണ് ഇയാൾ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻറെ നിഗമനം. വൈറ്റ് കോളർ ഭീകരവാദ മൊഡ്യൂളിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായിരുന്നു ഉമറെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

