Delhi Blast News: ചാവേർ ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ഉമർ; അവസാന വിഡിയോ പുറത്ത്

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ടയിലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപം ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയ ഡോ. ഉമർ ചാവേർ ആക്രമണത്തെ ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത്. ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആശയമാണ് ചാവേർ ആക്രമണമെന്നും ചാവേർ ആക്രമണം യഥാർഥത്തിൽ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും വീഡിയോയിലൂടെ ഡോ. ഉമർ പറയുന്നു.
ചെങ്കോട്ടയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് മുൻപ് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയാണ് ഇത്. നേരത്തെ തന്നെ ചാവേർ ആകാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു ഇയാളെന്നാണ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ചാവേർ ആക്രമണങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ചാണ് വീഡിയോയിൽ ഉടനീളം ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നത്.
ഒട്ടേറെ വാദങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ചാവേർ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് ഡോ. ഉമർ പറയുന്നു. ഒരു വ്യക്തി താൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തുവച്ച് പ്രത്യേക സമയത്ത് മരിക്കുമെന്ന് കരുതി മരിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ഉമർ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു.
കൂടുതൽ പേരെ വൈറ്റ് കോളർ ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനാണ് ഇയാൾ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻറെ നിഗമനം. വൈറ്റ് കോളർ ഭീകരവാദ മൊഡ്യൂളിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായിരുന്നു ഉമറെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.