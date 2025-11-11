Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനം: ലക്ഷ്യം വെച്ചത് തിരക്കേറിയ ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി സ്ഫോടനം നടത്തിയവർ ഉന്നമിട്ടത് ചാന്ദിനി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഒരു കറുത്ത മാസ്ക് ധരിച്ച ആൾ റെഡ് ഫോർട്ടിലെ പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കാറുമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
സ്ഫോടനത്തിൽ യുഎപിഎ വകുപ്പ് ചുമത്തി ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മരണ സംഖ്യ കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും 13 പേർ മരിച്ചതായി അനൗദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ ഡൽഹി സ്ഫോടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ അവഗണിക്കണമെന്നും സമാധാനം പുലരണമെന്നും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത. സ്ഫോടനത്തിൽ എക്സിലൂടെ പ്രതികരിച്ച ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത സർക്കാരും പോലീസും നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കാവൂയെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്ഫോടനമുണ്ടായത് ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ ഗേറ്റ് നമ്പർ ഒന്നിന് സമീപമാണ്. സ്ഫോടനത്തിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. 23 ലധികം പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്ഇ എന്നാണ് റിപ്പോർർട്ട്. അതിൽ പലരുടെയും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാണ്. സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
