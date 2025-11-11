English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനം: ലക്ഷ്യം വെച്ചത് തിരക്കേറിയ ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനം: ലക്ഷ്യം വെച്ചത് തിരക്കേറിയ ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

Delhi Red Fort Blast Updates: സ്‌ഫോടനത്തിൽ യുഎപിഎ വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 11, 2025, 09:22 AM IST
  • ഡൽഹി സ്ഫോടനം നടത്തിയവർ ഉന്നമിട്ടത് ചാന്ദിനി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന റിപ്പോർട്ട്
  • കറുത്ത മാസ്ക് ധരിച്ച ആൾ റെഡ് ഫോർട്ടിലെ പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കാറുമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്

  1. Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനം: ഊഹാപോഹങ്ങൾ അവഗണിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത

Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനം: ലക്ഷ്യം വെച്ചത് തിരക്കേറിയ ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി സ്ഫോടനം നടത്തിയവർ ഉന്നമിട്ടത് ചാന്ദിനി ചൗക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഒരു കറുത്ത മാസ്ക് ധരിച്ച ആൾ റെഡ് ഫോർട്ടിലെ പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കാറുമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Also Read: സ്ഫോടനമുണ്ടായത് ഐ20 കാറിൽ; മുൻ കാർ ഉടമ കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് സൂചന, പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിച്ച് അമിത് ഷാ

സ്‌ഫോടനത്തിൽ യുഎപിഎ വകുപ്പ് ചുമത്തി ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മരണ സംഖ്യ കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും 13 പേമരിച്ചതായി അനൗദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടയിൽ ഡൽഹി സ്ഫോടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ അവഗണിക്കണമെന്നും സമാധാനം പുലരണമെന്നും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത. സ്‌ഫോടനത്തിൽ എക്‌സിലൂടെ പ്രതികരിച്ച ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത സർക്കാരും പോലീസും നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കാവൂയെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിവസം

സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത് ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ ഗേറ്റ് നമ്പർ ഒന്നിന് സമീപമാണ്. സ്‌ഫോടനത്തിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. 23 ലധികം പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്ഇ എന്നാണ് റിപ്പോർർട്ട്. അതിൽ പലരുടെയും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാണ്. സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

