Delhi Blast: ചെങ്കോട്ടയിൽ ഭീകർ പദ്ധതിയിട്ടത് ഹമാസ് മാതൃകയിലുള്ള ആക്രമണം; ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തിനും ലക്ഷ്യമിട്ടു!

Red Fort Blast: ചെറിയ റോക്കറ്റുകളും ഡ്രോണുകളും നിർമിക്കാൻ ​ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 18, 2025, 09:22 AM IST
  • ഹമാസ് മാതൃകയിൽ ഡ്രോണിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച് മിന്നൽ ആക്രമണം നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്
  • അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു

Delhi Blast: ചെങ്കോട്ടയിൽ ഭീകർ പദ്ധതിയിട്ടത് ഹമാസ് മാതൃകയിലുള്ള ആക്രമണം; ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തിനും ലക്ഷ്യമിട്ടു!

ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ടയിൽ ഭീകരർ പദ്ധതിയിട്ടത് ഹമാസ് മാതൃകയിലുള്ള ആക്രമണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഹമാസ് മാതൃകയിൽ ഡ്രോണിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച് മിന്നൽ ആക്രമണം നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു.

ചെറിയ റോക്കറ്റുകളും ഡ്രോണുകളും നിർമിക്കാൻ ​ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം. ചാവേർ ആക്രമണം നടത്തിയ ഡോ. മുഹമ്മദ് ഉർ നബി ബോംബ് പൊട്ടിക്കാനുള്ള ട്രി​ഗർ ഷൂസിൽ ​ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നോയെന്നും സംശയിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ഡോ. ഷഹീൻ രണ്ട് വർഷം സൗദി അറേബ്യയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

തുർക്കിയിലേക്കും മാൽദ്വീപിലേക്കും ഷഹീൻ യാത്ര ചെയ്തതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഐഎ കൂടുതൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ കശ്മീർ സ്വദേശി ജസീർ ബിലാൽ വാണി ഡ്രോണിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തി റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്താൻ സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നത്.

അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വനിതാ ഡോക്ടർ ഷഹീന് ഭീകര സംഘടനയായ ലഷ്കർ ഇ ത്വയ്ബയിലെ ഉന്നതരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അമീർ റാഷിദ് അലിയെ കോടതി 10 ദിവസത്തെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഇയാളെ കശ്മീരിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

