Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയിലെ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ കൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു

ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയിലെ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്ഫോടനം നടന്ന ദിവസം ഇവരിൽ ഒരാൾ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർവകലാശാലയിലെ നിരവധി പേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തിടെ അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയുടെ അംഗത്വം, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനം നല്ല ശരിയായ രീതിയിലല്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് സസ്പെൻഷൻ. കൂടാതെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് കാട്ടി അൽ ഫലാ സർവകലാശയ്ക്ക് നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ (NAAC) ബുധനാഴ്ച, കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
