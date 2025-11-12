Delhi Blast: ചാവേറിന്റെ സ്വഭാവമില്ല; സ്ഫോടനമുണ്ടായത് അബദ്ധത്തിൽ? നിർമാണം പൂർത്തിയാകാത്ത ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് സ്ഫോടനത്തിന്റെ തീവ്രത കുറച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി സ്ഫോടനം ആസൂത്രിത ആക്രമണം അല്ലെന്ന് ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ. പരിഭ്രാന്തിയിൽ നടന്ന സ്ഫോടനമാണിതെന്നാണ് ഉന്നത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്ത ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്ത ബോംബാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഫോടനത്തിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞു. പ്രതി ചാവേറിന്റെ രീതി പിന്തുടർന്നില്ല എന്നും വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
പരിഭ്രാന്തിയിൽ നടന്ന സ്ഫോടനമാണിതെന്ന് വാർത്ത ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സ്ഫോടനം നടക്കുന്ന സമയത്തും കാർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചാവേർ ആക്രമണമല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണമിതാണ്. ഡൽഹിയിലേത് ചാവേർ ആക്രമണമായിരുന്നുവെങ്കിൽ കാർ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ നീങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ചുകയറുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഐഇഡി സജ്ജമായിരുന്നില്ലെന്നും വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇരുമ്പ് ചീളുകളോ പ്രൊജക്റ്റൈലുകളോ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടന്നിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു, ഇത് പ്രതി ഉമറിനെ പരിഭ്രാന്തനാക്കി. ഇതാണ് വേഗത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.
അതേസമയം സംഭവം എൻഐഎ അന്വേഷിക്കും. ചാവേർ ആക്രമണമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം എൻഐഎക്ക് കൈമാറിയത്. പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായ ഹ്യുണ്ടായ് i20 കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. വാഹനം മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം സമയം ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നതായാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്.
സ്ഫോടനം നടത്തിയ കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഡോ. ഉമർ ഉർ നബിയാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഇയാളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാനായി ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കും.
