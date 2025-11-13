English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: ഭീകരർ ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊരു കാർ കൂടി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി

Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: ഭീകരർ ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊരു കാർ കൂടി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി

ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിലെ ഭീകരർ  ഉപയോഗിച്ച ബ്രെസാ കാർ കണ്ടെത്തി.  ഭീകരസംഘത്തിലെ വനിത ഡോ. ഷഹീൻ്റെ കാറാണ് കണ്ടെത്തിയത്.  

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 13, 2025, 12:44 PM IST
  • അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത നിലയിലണ് കാർ കണ്ടെത്തിയത്.
  • ഭീകരസംഘത്തിലെ വനിത ഡോ. ഷഹീൻ്റെ കാറാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: ഭീകരർ ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊരു കാർ കൂടി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി

ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിലെ ഭീകരർ  ഉപയോഗിച്ച ബ്രെസാ കാർ കണ്ടെത്തി. അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത നിലയിലണ് കാർ കണ്ടെത്തിയത്. ഭീകരസംഘത്തിലെ വനിത ഡോ. ഷഹീൻ്റെ കാറാണ് കണ്ടെത്തിയത്.  

Arathi N Aji

Delhi BlastRed Fort BlastDr. Shaheen Shahid

