Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട ആക്രമണം: പ്രതികൾ മറ്റൊരു വാഹനം വാങ്ങിയതായി സംശയം, ചുവന്ന ഇക്കോസ്പോര്‍ട്ടിനായി വ്യാപക തിരച്ചില്‍

Delhi Blast: DL 10 CK 0458 നമ്പർ ചുവന്ന കാറിനായി ഡൽഹിയിൽ വ്യാപക തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 12, 2025, 06:41 PM IST
  • സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കാറിന് പുറമെ, ഭീകരർ മറ്റ് രണ്ട് കാറുകൾ കൂടി വാങ്ങിയതായാണ് വിവരം.
  • 2017 നവംബർ 22ന് രജൗരി ഗാര്‍ഡന്‍ ആര്‍ടിഒയില്‍ ഉമര്‍ ഉന്‍ നബിയുടെ പേരില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത വാഹനമാണിതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട ആക്രമണം: പ്രതികൾ മറ്റൊരു വാഹനം വാങ്ങിയതായി സംശയം, ചുവന്ന ഇക്കോസ്പോര്‍ട്ടിനായി വ്യാപക തിരച്ചില്‍

ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടന കേസില പ്രതികൾ മറ്റൊരു വാഹനം കൂടി ഉപയോഗിച്ചതായി സൂചന. ഇതേതുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. മുൻപ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഹ്യൂണ്ടായി ഐ20 കാറിന് പുറമെ, ചുവന്ന ഇക്കോസ്പോർട്ടും ഉപയോഗിച്ചതായാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ടെത്തൽ. DL 10 CK 0458 നമ്പർ ചുവന്ന കാറിനായി ഡൽഹിയിൽ വ്യാപക തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കാറിന് പുറമെ, ഭീകരർ മറ്റ് രണ്ട് കാറുകൾ കൂടി വാങ്ങിയതായാണ് വിവരം. 2017 നവംബർ 22ന് രജൗരി ഗാര്‍ഡന്‍ ആര്‍ടിഒയില്‍ ഉമര്‍ ഉന്‍ നബിയുടെ പേരില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത വാഹനമാണിതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. തിരച്ചിലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പെട്രോളിങ്ങിലും, പിക്കറ്റിലും ഉള്ള എല്ലാ പൊലീസുകാരും ആയുധ ധാരികളായിരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

