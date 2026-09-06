/Delhi Building Collapse: ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന സംഭവം; മൂന്ന് മരണം, ഫോണിൽ വിളിച്ച് സഹായം തേടി കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർഥികൾ

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ അഞ്ചുനില കെട്ടിടം തകർന്നു വീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അഞ്ചുപേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. 25 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അപകടത്തിൽ നോയിഡ സ്വദേശിയായ കെട്ടിട ഉടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഗോവയിലെ പരിപാടി റദ്ദാക്കി. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത അപകടസ്ഥലത്ത് തുടരുകയാണ്.
അപകടസമയത്ത് അൻപതോളം വിദ്യാർഥികൾ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും ഉടൻ രക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും കോളുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അവരുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച എംഎൽഎ അനിൽ ശർമ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ സൗത്ത് ക്യാമ്പസിന് സമീപമുള്ള സത്യനികേതനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പി.ജി ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടമാണ് തകർന്നു വീണത്. കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾ താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവർ അവിടെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമായി തുടരുകയാണ്.
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