Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Delhi Building Collapse: ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുണ്ടായ അപകടം: മരണസംഖ്യ 6 ആയി; 2 പേരുടെ നില ഗുരുതരം

Delhi Building Collapse: ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുണ്ടായ അപകടം: മരണസംഖ്യ 6 ആയി; 2 പേരുടെ നില ഗുരുതരം

Satya Niketan Building Collapsed: ഡൽഹിയിലെ സത്യ നികേതനിൽ കെട്ടിടം തകർന്ന് മരിച്ചവരുടെ എന്ന ആറായി. പരിക്കേറ്റ 14 പേരിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 07, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:22 AM IST
Delhi Building Collapse: ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുണ്ടായ അപകടം: മരണസംഖ്യ 6 ആയി; 2 പേരുടെ നില ഗുരുതരം
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Delhi Building Collapse: മരണസംഖ്യ 6 ആയി; 2 പേരുടെ നില ഗുരുതരം
2
3
4
5