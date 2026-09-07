/Delhi Building Collapse: ഡൽഹിയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുണ്ടായ അപകടം: മരണസംഖ്യ 6 ആയി; 2 പേരുടെ നില ഗുരുതരം

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ സത്യനികേതനില് ഹോസ്റ്റല് കെട്ടിടം തകര്ന്നു വീണുണ്ടായ അപകടത്തില് മരണം ആറായി. മുപ്പതിലധികം വിദ്യാര്ത്ഥികള് അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയില് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് വിവരം. രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടരുന്നു.
സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര ദുരന്തനിവാരണ സേന, ഡല്ഹി ഫയര് സര്വീസ്, പോലീസ്, സിവില് ഡിഫന്സ് തുടങ്ങിയവർ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വിദ്യാര്ത്ഥികള് സമീപത്തെ ആശുപത്രികളില് ചികിത്സയിലാണ്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് സൂചന.
ഇതിനിടയിൽ മരണ കണക്കില് വ്യക്തത വരുത്താതെ സര്ക്കാര് ഒളിച്ചുകളിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവുമായി സിജെപി രംഗത്തെത്തി. ഹോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തിച്ചത് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിൽ പലയിടത്തും വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എമർജൻസി എക്സിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും രണ്ടു വര്ഷം മുൻപ് രണ്ടു നിലകൾ അധികമായി നിർമ്മിച്ചുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങള്ക്കെതിരെ നടപടി ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ അധികൃതര് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല തകര്ന്ന കെട്ടിടത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കാനും നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പൊളിക്കണമെന്നാണ് നിര്ദേശം. നാല് നിലകളില് കൂടുതലുള്ള മുഴുവന് അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളും സീൽ ചെയമെന്നും. കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട്. കൂടാതെ സത്യനികേതനിലെ ഹോസ്റ്റല് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമയ്ക്കെതിരെ എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.
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