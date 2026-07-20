/CJP Protest Delhi: കണ്ണീർവാതകവും ലാത്തിച്ചാർജും! സിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് നടപടി; രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വൻ പ്രക്ഷോഭം

ന്യൂഡല്ഹി: ഡല്ഹിയില് കോക്റോച്ച് ജനത പാർട്ടിയുടെ മാര്ച്ചില് സംഘര്ഷം. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി പോലീസ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന സിജെപി പ്രവര്ത്തകര് പാര്ലമെന്റിന് തൊട്ടടുത്തേക്ക് എത്തി. പ്രദേശത്ത് പ്രവര്ത്തകരും പോലീസും തമ്മില് ഏറ്റുമുട്ടല് തുടരുകയാണ്.
പ്രതിഷേധം നടത്തിയ സിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് നിരവധി തവണ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി. ലാത്തിച്ചാർജിനെ പുറമേ കണ്ണീർ വാതകവും പ്രയോഗിച്ചു. നീറ്റ് പരീക്ഷ പേപ്പർ വിവാദത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. കനത്ത മഴയെ അവഗണിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ സമരം തുടരുന്നത്.
റെയ്സിന കുന്നിലേക്ക് പ്രവര്ത്തകര് ഇരച്ചു കയറി. പോലീസ് പല തവണ ലാത്തി ചാര്ജ് നടത്തിയിട്ടും പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പ്രതിഷേധക്കാർ തയാറായില്ല. പോലീസിന് നേരെ പ്രവര്ത്തകര് ചെരുപ്പ് എറിഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് കൂടുതല് കേന്ദ്ര സേനയെ വിന്യസിച്ചു. പരിക്കേറ്റ പ്രവര്ത്തകരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മറ്റി. സ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കാന് റാപ്പിഡ് ആക്ഷന് ഫോഴ്സും സ്ഥലത്തുണ്ട്.
അതിനിടെ വിഷയത്തില് പാര്ലമെന്റില് ഉന്നത തല യോഗം ചേര്ന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും മുതിര്ന്ന മന്ത്രിമാരും യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തു. ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാനുമായും അമിത്ഷാ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം തനിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമില്ലെന്നും ആശുപത്രിയില് നിന്ന് വിട്ടയക്കണമെന്നും കാട്ടി സഫ്ദര്ജങ് ആശുപത്രി അധികൃതര്ക്ക് സോനം വാങ്ചുക്ക് കത്ത് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
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