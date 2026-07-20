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CJP Protest Delhi: കണ്ണീർവാതകവും ലാത്തിച്ചാർജും! സിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് നടപടി; രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വൻ പ്രക്ഷോഭം

ജന്തർ മന്തറിൽ പോലീസ് സിജെപി പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വൻ സംഘർഷം. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 20, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:47 PM IST
CJP Protest Delhi: കണ്ണീർവാതകവും ലാത്തിച്ചാർജും! സിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് നടപടി; രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വൻ പ്രക്ഷോഭം
Image Credit: CJP Protest | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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CJP Protest Delhi: കണ്ണീർവാതകവും ലാത്തിച്ചാർജും! സിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് നടപടി; രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വൻ പ്രക്ഷോഭം
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