/Brij Bhushan Sharan Singh Acquitted: ലൈംഗിക പീഡന കേസ്: ബിജെപി മുൻ എംപി ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിങ് കുറ്റവിമുക്തൻ

ന്യൂഡൽഹി: ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ മുൻ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (WFI) അധ്യക്ഷൻ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിംഗിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കോടതി. ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെയും മുൻ ഡബ്ല്യുഎഫ്ഐ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വിനോദ് തോമറിനെയും ഡൽഹിയിലെ റൗസ് അവന്യൂ കോടതിയാണ് കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത്.
ഇന്ത്യൻ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സമയത്ത് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിംഗിനെതിരെ വനിതാ ഗുസ്തിക്കാർ ഉന്നയിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കേസ്. വിനോദ് തോമസ് കേസിൽ കൂട്ടുപ്രതിയായിരുന്നു. ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരെ വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ജന്തർ മന്തറിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലാണ് ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. തുടർന്ന് അധ്യക്ഷനെതിരെ ഡൽഹി പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 2023 ലാണ് ഡൽഹി പോലീസ് 1,500 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ലൈംഗികാതിക്രമം, കയ്യേറ്റം ചെയ്യൽ, പിന്തുടർന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
കേസിലെ ആറ് പരാതിക്കാരിൽ ഒരാളാൾ താനെന്ന് ഈ അടുത്താണ് വിനേഷ് ഫോഗട്ട് പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ തനിക്കെതിരായ കുറ്റങ്ങൾ എല്ലാം ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിംഗ് നിരന്തരം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും പ്രതിഭാഗത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ടതിനു ശേഷമാണ് റൗസ് അവന്യൂ കോടതി തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത്. പരാതിക്കാരായ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ മൊഴികളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ, പരാതി നൽകുന്നതിലുണ്ടായ വിശദീകരിക്കാനാകാത്ത കാലതാമസം തുടങ്ങിയവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി.
വിചാരണയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പരാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷക റെബേക്ക ജോണാണ് ഹാജരായത്. പ്രതിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ രാജീവ് മോഹൻ നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘത്തിൽ അഭിഭാഷകരായ റേഷൻ ഖാൻ, റിഷഭ് ഭാട്ടി എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
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