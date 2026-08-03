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Brij Bhushan Sharan Singh Acquitted: ലൈംഗിക പീഡന കേസ്: ബിജെപി മുൻ എംപി ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിങ് കുറ്റവിമുക്തൻ

ഇന്ത്യൻ റെസ്‌ലിങ് ഫെഡറേഷന്റെ ചുമതല വഹിച്ച സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും വച്ച് വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു പരാതി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 03, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:31 PM IST
Brij Bhushan Sharan Singh Acquitted: ലൈംഗിക പീഡന കേസ്: ബിജെപി മുൻ എംപി ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിങ് കുറ്റവിമുക്തൻ
Image Credit: zee news

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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