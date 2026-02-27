ഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ നിർണ്ണായക വിധി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിനെയും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെയും ഡൽഹി റൗസ് അവന്യൂ കോടതി കേസിൽ നിന്നും കുറ്റവിമുക്തരാക്കി. ഇരുവരെയും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ കോടതി, കേസ് അന്വേഷിച്ച സിബിഐക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്.
#WATCH | Family of former Delhi CM Arvind Kejriwal welcomes him as he, along with former Deputy CM Manish Sisodia, arrives at his residence.
The Rouse Avenue court discharged both AAP leaders in the Delhi Excise policy case.
(Video Source: AAP) pic.twitter.com/nblU348jvz
— ANI (@ANI) February 27, 2026
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ
അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ പക്കൽ കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, മതിയായ തെളിവുകളില്ലാതെ എന്തിനാണ് ഇവരെ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സിബിഐയോട് ചോദിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ നീക്കങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചുവെന്ന സൂചന നൽകുന്നതായിരുന്നു കോടതിയുടെ വിമർശനം.
കേജ്രിവാളിന്റെ പ്രതികരണം
വിധി പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ വികാരാധീനനായി. "സത്യം ജയിച്ചു" എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ചേർന്ന് കെട്ടിച്ചമച്ച രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ തങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതിൽ വലിയ ആശ്വാസമുണ്ടെന്നും ആംആദ്മി പാർട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.
