Delhi Excise Policy Case: 'സത്യം ജയിച്ചു' പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കേജ്‌രിവാൾ; മദ്യനയക്കേസിൽ കേജ്‌രിവാളിനെയും സിസോദിയയെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കി കോടതി

Arvind Kejriwal and Manish Sisodia: കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ സിബിഐക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് കോടതി പ്രതികരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 27, 2026, 11:57 AM IST
  • കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു
  • ഇവരെ മതിയായ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതെ എന്തിനാണ് കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു

Delhi Excise Policy Case: 'സത്യം ജയിച്ചു' പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കേജ്‌രിവാൾ; മദ്യനയക്കേസിൽ കേജ്‌രിവാളിനെയും സിസോദിയയെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കി കോടതി

ഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസിൽ നിർണ്ണായക വിധി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിനെയും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെയും ഡൽഹി റൗസ് അവന്യൂ കോടതി കേസിൽ നിന്നും കുറ്റവിമുക്തരാക്കി. ഇരുവരെയും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ കോടതി, കേസ് അന്വേഷിച്ച സിബിഐക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്.

കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ പക്കൽ കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, മതിയായ തെളിവുകളില്ലാതെ എന്തിനാണ് ഇവരെ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സിബിഐയോട് ചോദിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ നീക്കങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചുവെന്ന സൂചന നൽകുന്നതായിരുന്നു കോടതിയുടെ വിമർശനം.

കേജ്‌രിവാളിന്റെ പ്രതികരണം

വിധി പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ വികാരാധീനനായി. "സത്യം ജയിച്ചു" എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ചേർന്ന് കെട്ടിച്ചമച്ച രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ തങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതിൽ വലിയ ആശ്വാസമുണ്ടെന്നും ആംആദ്മി പാർട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

