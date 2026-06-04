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Delhi Fire Accident: ഡൽഹി തീപിടുത്തം: ഹോട്ടൽ ഉടമ ലവ്‌കേഷ് ബജാജ് അറസ്റ്റിൽ

Delhi Fire Incident: 21 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായ ഹോട്ടൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമ ലവ്കേഷ് ബജാജ് അറസ്റ്റിൽ

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 04, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:57 AM IST
Delhi Fire Accident: ഡൽഹി തീപിടുത്തം: ഹോട്ടൽ ഉടമ ലവ്‌കേഷ് ബജാജ് അറസ്റ്റിൽ

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ഡൽഹി തീപിടുത്തം: ഹോട്ടൽ ഉടമ ലവ്‌കേഷ് ബജാജ് അറസ്റ്റിൽ
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