ഡൽഹി: 21 പേരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ ഡൽഹിയിലെ മാളവ്യ നഗറിർ ഹോട്ടലിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ പ്രധാന പ്രതിയും ഹോട്ടൽ ഉടമയുമായ ലവ്കേഷ് ബജാജ് അറസ്റ്റിൽ. ദുരന്തത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസ് നേരത്തെ തന്നെ ഹോട്ടൽ ഉടമയെ പ്രതിചേർത്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഹോട്ടൽ ഉടമ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു.
തുടർന്ന് ഇയാൾക്കെതിരെ പോലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോടീസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെ മാളവ്യ നഗറിലുള്ള ഹോട്ടലിൽ ഇന്നലെ രാവിലെയായിരുന്നു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ 21 പേർ മരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മരിച്ചവരിൽ കൂടുതലും ലൈബീരിയ, നൈജീരിയ, മൊസാംബിക്, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദേശികളാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മുപ്പത്തിയേഴോളം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാല്പതോളം പേർ പരിക്കുകളോടെ ആശുപതിയിലുണ്ട് അതിൽ 7 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആദ്യം ഷോർട്സർക്യൂട്ടാകാം അപകടകാരണമെന്ന് നിഗമനമുണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീട് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ മൊഴി നൽകി. ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ ബെഡ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നയപ്രകാരം ആറ് മുറികൾക്ക് മാത്രമേ സ്ഥാപനത്തിന് അംഗീകാരം നല്കിയിരുന്നുള്ളുവെങ്കിലും ബേസ്മെന്റിലെ താമസ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ 25 മുറികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ അനുമതികൾ നേടാതെയാണ് അധിക നിലകൾ നിർമ്മിച്ചതെന്നും അധികൃതർക്ക് സംശയമുണ്ട്.
കെട്ടിടത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഒറ്റ പ്രവേശന-എക്സിറ്റ് പോയിന്റ്, സീൽ ചെയ്ത ജനാലകൾ, സെൻസർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന വാതിൽ എന്നിവ ഒഴിപ്പിക്കൽ ശ്രമങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അഞ്ച് നിലകളുള്ള ഘടന പെട്ടെന്ന് പുകയും ചൂടും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതും നിരവധി താമസക്കാരെ കുടുക്കി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
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