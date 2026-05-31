/Delhi Building Collapse: ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴ; അഞ്ച് നില കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു, നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

Delhi Building Collapse: ഡൽഹിയിൽ ഇന്നലെ പെയ്ത അതിശക്തമായ മഴയിൽ കെട്ടിടം തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു.
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത കനത്ത മഴ അഞ്ച് നില കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് അപകടം. തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സാകേതിലാണ് സംഭവം. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിരവധി പേരെ രക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഇനിയും ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. മെഹ്റോളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ, സാകേത് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള സൈദുലാജാബ് പ്രദേശത്താണ് അപകടം നടന്നത്. ശനിയാഴ്ചയുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും കെട്ടിടം തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു.
എൻഡിആർഎഫ്, ഫയർഫോഴ്സ്, പ്രാദേശിക പോലീസ് എന്നിവർ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പത്തോളം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായാണ് വിവരം. ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണ് തകർന്നത്.
ശനിയാഴ്ച ആയതിനാൽ കെട്ടിടത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ഓഫീസുകളും അവധിയിലായിരുന്നു. പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചുരുക്കം ചില ഓഫീസുകൾ വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കെട്ടിടം തകർന്നു വീണപ്പോൾ, ഇതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിലേക്കും പതിച്ചു. സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാന്റീനിലേക്കാണ് അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഭാഗവും ഇടിഞ്ഞുവീണത്.
അതേസമയം ഡൽഹിയിൽ ആലിപ്പഴ വർഷത്തോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ റെഡ്, ഓറഞ്ച് അലേർട്ടുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ഡൽഹി-എൻസിആറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത ഇടിമിന്നലും ശക്തമായ കാറ്റും പേമാരിയും ഉണ്ടായത്.
