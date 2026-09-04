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Delhi Heavy Rain: ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; ഡൽഹിയിൽ റെഡ് അലർട്ട്, വിമാനത്താവള ടെർമിനലിൽ വെള്ളം കയറി, വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

ഡൽഹിയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ടെർമിനലിൽ വെള്ളം കയറുകയും ഒൻപത് വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു.

Written ByKarthika V
Published: Sep 04, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:48 PM IST
Delhi Heavy Rain: ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; ഡൽഹിയിൽ റെഡ് അലർട്ട്, വിമാനത്താവള ടെർമിനലിൽ വെള്ളം കയറി, വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു
Image Credit: Delhi Rain | Photo: Zee News

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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