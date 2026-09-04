/Delhi Heavy Rain: ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; ഡൽഹിയിൽ റെഡ് അലർട്ട്, വിമാനത്താവള ടെർമിനലിൽ വെള്ളം കയറി, വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ. ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായതിനെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും മിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും പ്രധാന റോഡുകളിലെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ നിലംപൊത്തി. നഗരത്തിലെ പലേടത്തും റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറിയത് കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണമായി. ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ടെർമിനലിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെത്തുടർന്ന് ഒൻപത് വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. കൂടാതെ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളുടെ സമയക്രമത്തെയും മഴ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.
അതേസമയം, യു.പിയിലും ബിഹാറിലും അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിരവധി ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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