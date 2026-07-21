/Delhi High Court: സോനം വാങ്ചുക്കിന് ആശ്വാസം! സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്

ന്യൂഡൽഹി: സോനം വാങ്ചുക്കിനെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി. നിലവിൽ ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജംഗ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലാണ് സോനം വാങ്ചുക്ക് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് മേദാന്തയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് വാങ്ചുക്കിനെ മാറ്റുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടായിരുന്നു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കോടതി അനുവാദം നൽകിയത്.
വാങ്ചുക്കിന്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ആഗ്മോ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും കോടതി നിര്ദേശമുണ്ട്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു പാനൽ രൂപീകരിക്കാൻ മേദാന്ത ആശുപത്രിക്ക് നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. വാങ്ചുക്കിനെ ആശുപത്രി മാറ്റുന്നതിൽ സർക്കാരിന് എതിർപ്പില്ലെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ വാങ്ചുക്കിന്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ജെ ആഗ്മോ എക്സിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു. നേരത്തെ പ്രവർത്തകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും പാർലമെന്റിൽ എംപിമാരെ കാണാന് അവസരമൊരുക്കുന്നതു വരെ നിരാഹാരം തുടരുമെന്നു വാങ്ചുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു.
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