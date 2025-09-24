Delhi molestation case: അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ചു, ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു; 17 വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതി, ആശ്രമ ഡയറക്ടർക്കെതിരെ കേസ്

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ആശ്രമത്തിന്റെ ഡയറക്ടർക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി. 17 വിദ്യാർഥിനികളാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥിനികളുടെ പരാതിയിൽ വസന്ത്കുഞ്ചിലെ ശ്രീ ശാരദാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിലെ സ്വാമി ചൈതന്യാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന പാർഥസാരഥിക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ശ്രീ ശാരദാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിൽ ഇഡബ്ല്യുഎസ് (സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കമുള്ളവർ) സ്കോർഷിപ്പോടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളാണ് പരാതി നൽകിയത്. കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയി. ഇയാൾ മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുവെന്നും ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് നിർബന്ധിച്ചുവെന്നും വിദ്യാർഥിനികൾ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
Delhi institute director booked for molestation of students absconding, says Delhi Police
Read @ANI Story |https://t.co/oSN4MPMfbK#Delhi #Police #Molestation pic.twitter.com/daL1c2gF5z
— ANI Digital (@ani_digital) September 24, 2025
ഇയാളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ സ്ഥാപനത്തിലെ വനിതാ ഫക്കൽറ്റിയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫും തങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്നും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നുവെന്നും വിദ്യാർഥിനികൾ ആരോപിച്ചു. പ്രതിക്ക് ആശ്രമത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചില വാർഡൻമാർ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതായും വിദ്യാർഥിനികൾ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
വിദ്യാർഥിനികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കും മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തതായി സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അമിത് ഗോയൽ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്തും പ്രതിയുടെ താമസസ്ഥലത്തും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി.
#WATCH | Delhi | Visuals from outside Sri Sharda Institute of Indian Management in Vasant Kunj area.
Swami Chaitanyananda Saraswati @ Parth Sarthy, of the institute, has been accused of allegedly molesting girl students pursuing PGDM courses here under EWS scholarship.… pic.twitter.com/UIDlSlXpBx
— ANI (@ANI) September 24, 2025
പ്രതിക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി. ആഗ്രയ്ക്ക് സമീപത്താണ് ഇയാളെ അവസാനമായി കണ്ടതെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിവിധ സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് പോലീസ് പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഇയാൾക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ ആശ്രമ ഭരണസമിതി ഇയാളെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി.
