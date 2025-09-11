English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Terrorists Connected With Pakistan: പാക്കിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 5 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൽഹി പൊലീസ്

 ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പേരെയെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഡൽഹി പൊലീസ് അഞ്ച് പേരെയാണ് ഇതിനകം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് സൂചന

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 11, 2025, 04:10 PM IST
  • ഐഎസുമായി ബന്ധമുള്ള അഷർ ഡാനിഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
  • ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പേരെയെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
  • വസ്തുക്കൾ ഫൊറെൻസിക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി പൊലീസിലെ സ്പെഷ്യൽ സെൽ ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഐഎസ് ബന്ധമുള്ള, ഭീകരനെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാളെകൂടി പിടികൂടി. ഇയാളിൽ നിന്നും ഐഇഡി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, സർക്യൂട്ട്, സ്ട്രിപ്പ് വയറുകൾ, ഡയോഡുകൾ, മാസ്ക് എന്നിവ അധികൃതർ കണ്ടെടുത്തതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ ഐഎസ് പ്രചോദനമുള്ള ഭീകര സംഘടനയെ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ്. ഡൽഹിയുടെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്താണ് ആദ്യ അറസ്റ്റ്. പ്രതി അഫ്താബ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അഡീഷണൽ പോലീസ് കമ്മീഷണർ (സ്പെഷ്യൽ സെൽ) പ്രമോദ് കുഷ്വാഹയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ. തുടർന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും റെയ്ഡുകൾ നടത്തി.
ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക സെല്ലും, ജാർഖണ്ഡ് ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും ചേർന്ന് റാഞ്ചിയിലെ ലോവർ ബസാർ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഐഎസുമായി ബന്ധമുള്ള അഷർ ഡാനിഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ബൊക്കാറോ ജില്ലയിലെ പെറ്റാർവാർ സ്വദേശിയായ ഡാനിഷ്, വളരെക്കാലമായി സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഡാനിഷിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ വസ്തുക്കൾ ഫൊറെൻസിക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു.  ഡാനിഷ് ഒരു ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഡാനിഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളെക്കുറിച്ചും, മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ഭീകര ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും നിർണായക സൂചനകൾ ലഭിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

ജാർഖണ്ഡിലെ പലാമു ജില്ലയിലും സംയുക്ത സംഘം റെയ്ഡുകൾ നടത്തി,  സംശയിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പേരെയെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഡൽഹി പൊലീസ് അഞ്ച് പേരെയാണ് ഇതിനകം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് സൂചന. 

