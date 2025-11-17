English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Delhi Blast Case: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം; അറസ്റ്റിലായ വനിതാ ഡോക്ടർ ഷഹീന് ലഷ്ക്കർ ഇ തയ്ബയുമായി ബന്ധം?

ഷഹീന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പിൽ നിന്നും ലഷ്ക്കർ ഇ തയ്ബയുമായി ബന്ധമുള്ളതായി സൂചന ലഭിച്ചു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 17, 2025, 07:24 AM IST
  • ഷഹീൻ സയീദ് എന്ന വനിതാ ഡോക്ടർക്കെതിരെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തെളിവ് ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം.
  • ഇവർക്ക് ലഷ്ക്കർ ഇ തയ്ബയുമായി ബന്ധമുള്ളതായി സൂചന ലഭിച്ചു.

ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ വനിതാ ഡോക്ടർക്കെതികെ തെളിവ്. ഷഹീൻ സയീദ് എന്ന വനിതാ ഡോക്ടർക്കെതിരെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തെളിവ് ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം. ഇവർക്ക് ലഷ്ക്കർ ഇ തയ്ബയുമായി ബന്ധമുള്ളതായി സൂചന ലഭിച്ചു. ഇവരുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പിൽ നിന്നും ഇതിനുള്ള സൂചന ലഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഫരീദാബാദിൽ വൻ സ്ഫോടകവസ്തു ശേഖരം പിടികൂടിയ കേസിലാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ വനിതാ വിഭാഗമായ ജമാഅത്തുൽ മൊമിനാതിന് രൂപംനൽകാൻ ചുമതലപ്പെട്ടയാളായിരുന്നു ഷഹീൻ എന്നാണ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നത്. ലഖ്നൗ സ്വദേശിയാണ് ഷഹീൻ സയീദ്.

Also Read: Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: ഉമർ മുഹമ്മദ് ബോംബ് നിർമ്മാണ വിദഗ്ദ്ധൻ; ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻഐഎ പരിശോധന

അതേസമയം ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉമർ നബയുടെ അടുത്ത സഹായി അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. അമീർ റഷീദ് അലിയാണ് എന്‍ഐഎയുടെ പിടിയിലായത്. ഇയാളുടെ പേരിലാണ് സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കാര്‍ വാങ്ങിയത്. നിലവില്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 73 പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനത്തിനുവേണ്ടി കാർ വാങ്ങാൻ ആണ് അമീർ റഷീദ് അലി ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുകയാണെന്നും എൻഐഎ വ്യക്തമാക്കി.

