  • Malayalam News
  • India
  • Delhi Red For Blast: ഡൽഹി സ്‌ഫോടനത്തിൽ നിർണ്ണായക കണ്ടെത്തൽ; ഉപയോഗിച്ചത് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈനിക സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ

അമോണിയം നൈട്രേറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 12, 2025, 08:24 AM IST
  • ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനത്തിൽ നിർണായക കണ്ടെത്തലിൽ അന്വേഷണ സംഘം
  • സ്‌ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈനിക സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കളെന്ന സംശയത്തിലാണ്

ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനത്തിൽ നിർണായക കണ്ടെത്തലിൽ അന്വേഷണ സംഘം.  സ്‌ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈനിക സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കളെന്ന സംശയത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.

Also Read: ചാവേറിന്റെ സ്വഭാവമില്ല; സ്ഫോടനമുണ്ടായത് അബദ്ധത്തിൽ? നിർമാണം പൂർത്തിയാകാത്ത ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് സ്ഫോടനത്തിന്റെ തീവ്രത കുറച്ചു

പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് മോഡ്യൂളിന്റെ ഹാൻഡ്‌ലർ വിദേശത്ത് നിന്നാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്ത് അമോണിയം നൈട്രേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 

സ്ഫോടനം നടത്തിയ ഉമർ ഏതാണ്ട് 11 മണിക്കൂറോളാം ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഫരീദാബാദിലെ അറസ്റ്റുകൾ അറിഞ്ഞ ഇയാൾ പരിഭ്രാന്തനായെന്നും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ ആക്രമണത്തിന് കരണമായേനെ എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്. 3 ഡോക്‌ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ 8 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവരിൽ നിന്നും 2900 കിലോഗ്രാം സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു സ്ഫോടനം നടന്നത്. 

Also Read: ഡൽഹി സ്ഫോടനം: കൊല്ലപ്പെട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറടക്കം 5 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

കേസിന്റെ അന്വേഷണം എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ആസൂത്രിത ഭീകരാക്രമണമാണോ എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. എഫ്‌ഐആറിൽ യുഎപിഎയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്‌ഫോടനത്തിൽ പലർക്കും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തീവ്രവാദ സംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ള ആറ് ഡോക്ടർമാരെ ഇതുവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Delhi BlastDelni Red Fort BlastDelhi Red Fortഡൽഹി സ്‌ഫോടനംചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനം

