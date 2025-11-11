English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനം: കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഡോ.ഉമർ മുഹമ്മദ്; ആദ്യ ചിത്രം പുറത്ത്

Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനം: കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഡോ.ഉമർ മുഹമ്മദ്; ആദ്യ ചിത്രം പുറത്ത്

Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടന്ന സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും നിരവധി ഫോട്ടോകളും പുറത്തുവരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 11, 2025, 01:00 PM IST
  • സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ചാവേറെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഡോ. ഉമർ മുഹമ്മദിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം പുറത്ത്
  • സ്‌ഫോടനത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കാറിന്റെ ഉടമയാണ് ഇയാൾ

Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനം: കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഡോ.ഉമർ മുഹമ്മദ്; ആദ്യ ചിത്രം പുറത്ത്

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ റെഡ് ഫോർട്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ ഗേറ്റ് നമ്പർ 1 ന് സമീപം ഒരു വെളുത്ത ഹ്യുണ്ടായ് i20 കാറിൽ നടന്ന ശക്തമായ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ചാവേറെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഡോ. ഉമർ മുഹമ്മദിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം പുറത്ത്.  

Also Read: ഡൽഹി സ്ഫോടനം: കൊല്ലപ്പെട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറടക്കം 5 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

സ്‌ഫോടനത്തിൽ  പൊട്ടിത്തെറിച്ച വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കാറിന്റെ ഉടമയാണ് ഇയാൾ. ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുൽവാമ സ്വദേശിയായ ഉമർ അൽ ഫലാ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടറാണ്. വൈറ്റ് കോളർ ടെറർ മൊഡ്യൂളെന്ന പേരിൽ ജമ്മു കശ്മീർ ഹരിയാന പോലീസ് സംഘം പിടികൂടിയ ഡോ. അദീൽ അഹമ്മദ് റാത്തർ. ഡോ. മുസമ്മിൽ ഷക്കീൽ എന്നിവരുമായി ഉമറിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇവരെ പിടികൂടിയ വിവരം അറിഞ്ഞ് ഹരീദാബാദിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും അതിനു ശേഷമാണ് സ്ഫോടനം നടത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സംശയം ഉമറാണോ വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്നാണ്. 

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിവസം

എച്ച്ആർ‌ 26CE7674 എന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റുള്ള വാഹനം മൂന്നു മണിക്കൂറിലധികം ചെങ്കോട്ടയ്ക്കു സമീപമുള്ള പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതായും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്.  ഉമറിന്റെതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. 

 

സ്ഫോടനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിൽ കറുത്ത മുഖംമൂടി ധരിച്ച ഒരാൾ കാർ ഓടിക്കുന്നത് ഇതിൽ കാണാം. ഇത് ഡോ. ഒമർ മുഹമ്മദ് ആണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അയാളുടെ യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.  മരിച്ചത് ഇയാൾ തന്നെയാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഡിഎൻഎ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.  

ചെങ്കോട്ടയിൽ ഉണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തിൽ 9 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 20 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

