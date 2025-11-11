Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനം: കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഡോ.ഉമർ മുഹമ്മദ്; ആദ്യ ചിത്രം പുറത്ത്

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ റെഡ് ഫോർട്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ ഗേറ്റ് നമ്പർ 1 ന് സമീപം ഒരു വെളുത്ത ഹ്യുണ്ടായ് i20 കാറിൽ നടന്ന ശക്തമായ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ചാവേറെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഡോ. ഉമർ മുഹമ്മദിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം പുറത്ത്.
സ്ഫോടനത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കാറിന്റെ ഉടമയാണ് ഇയാൾ. ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുൽവാമ സ്വദേശിയായ ഉമർ അൽ ഫലാ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടറാണ്. വൈറ്റ് കോളർ ടെറർ മൊഡ്യൂളെന്ന പേരിൽ ജമ്മു കശ്മീർ ഹരിയാന പോലീസ് സംഘം പിടികൂടിയ ഡോ. അദീൽ അഹമ്മദ് റാത്തർ. ഡോ. മുസമ്മിൽ ഷക്കീൽ എന്നിവരുമായി ഉമറിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇവരെ പിടികൂടിയ വിവരം അറിഞ്ഞ് ഹരീദാബാദിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും അതിനു ശേഷമാണ് സ്ഫോടനം നടത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സംശയം ഉമറാണോ വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്നാണ്.
എച്ച്ആർ 26CE7674 എന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റുള്ള വാഹനം മൂന്നു മണിക്കൂറിലധികം ചെങ്കോട്ടയ്ക്കു സമീപമുള്ള പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതായും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. ഉമറിന്റെതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
Security sources reveal that Dr. Umar Mohammad, linked to the Faridabad terror module, was reportedly in the car seen in the CCTV footage.
Investigation underway — more details awaited.#TerrorAlert #IndiaSecurity #BreakingNews pic.twitter.com/XSg2JdoyKn
— ARIKA (@nidhisj2001) November 11, 2025
സ്ഫോടനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിൽ കറുത്ത മുഖംമൂടി ധരിച്ച ഒരാൾ കാർ ഓടിക്കുന്നത് ഇതിൽ കാണാം. ഇത് ഡോ. ഒമർ മുഹമ്മദ് ആണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അയാളുടെ യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചത് ഇയാൾ തന്നെയാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഡിഎൻഎ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.
ചെങ്കോട്ടയിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 9 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 20 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
