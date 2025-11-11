English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Delhi Blast News: ഡൽഹി സ്ഫോടനം; പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാറിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം, സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുൻപ് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തു

Delhi Blast News: ഡൽഹി സ്ഫോടനം; പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാറിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം, സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുൻപ് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തു

Delhi Red Fort Blast News: ഹ്യുണ്ടായി i20 കാർ ആണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ഈ കാർ ഓടിച്ചിരുന്നതായി സംശയിക്കുന്ന ആളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യമാണ് പുറത്തുവന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 11, 2025, 11:17 AM IST
  • സ്ഫോടനത്തിൽ ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 20 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു
  • തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.52ന് ആണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്

Read Also

  1. Delhi Blast News: ഡൽഹിയിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശം; സ്ഥിതി​ഗതികൾ വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി, ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായി സംസാരിച്ച് അമിത് ഷാ

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Chanakya Niti: വിദ്യാർഥികൾ വിജയത്തിനായി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
5
Chanakya Neeti
Chanakya Niti: വിദ്യാർഥികൾ വിജയത്തിനായി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില
Gold Rate Today: വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണവില; 92,000 കടന്നു, ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
6
Gold rate today
Gold Rate Today: വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണവില; 92,000 കടന്നു, ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Delhi Blast News: ഡൽഹി സ്ഫോടനം; പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാറിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം, സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുൻപ് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തു

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാറിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ​ഗേറ്റിന് സമീപത്താണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ഹ്യുണ്ടായി i20 കാർ ആണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ഈ കാർ ഓടിച്ചിരുന്നതായി സംശയിക്കുന്ന ആളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യമാണ് പുറത്തുവന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

സ്ഫോടനത്തിൽ ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 20 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.52ന് ആണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. ഇതിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സുന​ഹ്രി മസ്ജിദിന് സമീപത്ത് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഈ കാർ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നു.

വൈകിട്ട് 3.19ന് പാർക്കിങ് സ്ഥലത്തേക്ക് കാർ പ്രവേശിക്കുന്നതും 6.48ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാനാകും. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വലിയ സ്ഫോടനം നടന്നത്. തുടക്കത്തിൽ കാറിന്റെ ഡ്രൈവറുടെ മുഖം വ്യക്തമായി കാണാനാകും. എന്നാൽ, കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിൽ മുഖം മറച്ച ഒരാളാണ് ഇരിക്കുന്നത്.

കാർ അവസാനമായി ന​ഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ബദർപൂർ അതിർത്തിയിൽ നിന്നാണ്. ഇതിന് മുൻപുള്ള യാത്രാപാത അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്ന് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ് സ്പെഷ്യൽ പറയുന്നു. മുഹമ്മദ് സൽമാൻ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥയിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു ഹ്യുണ്ടായ് i20 എന്ന കാർ. ഇയാളെ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാൾ കാർ വിറ്റ ശേഷം കാർ പലതവണ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് വിവരം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Delhi blast newsDelhi Red Fort Blast News

Trending News