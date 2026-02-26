English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Red Fort Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: രണ്ടു പേർ എൻഐഎ പിടിയിൽ

Red Fort Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: രണ്ടു പേർ എൻഐഎ പിടിയിൽ

Red For Blast Case: മുഖ്യപ്രതിക്ക് ആയുധം എത്തിച്ചു നൽകി എന്നത് മാത്രമല്ല സ്‌ഫോടനക്കേസിൽ നിർണ്ണായക പങ്കും ഇവർക്കുണ്ട് 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 26, 2026, 07:02 AM IST
  • ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടന കേസിൽ രണ്ടു പേർ എൻഐഎ പിടിയിൽ
  • ഇവർ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പായ അൻസാർ ഗസ്വത്-ഉൽ-ഹിന്ദ് പ്രവർത്തകരാണ്
  • സമീർ അഹമ്മദ്, തുഫൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട് എന്നിവരെയാണ് എൻഐഎ പിടികൂടിയത്

Read Also

  1. Red Fort Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയുടെ അംഗത്വം സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്ത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിസ്

Trending Photos

Mangal Nakshatra Gochar: ചൊവ്വ ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ തലവര മാറും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Mangal Gochar
Mangal Nakshatra Gochar: ചൊവ്വ ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ തലവര മാറും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Rapper Vedan-Navami Wedding: ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോംബോയിൽ വേടനും നവമിയും; വൈറലായി ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ
7
Rapper Vedan
Rapper Vedan-Navami Wedding: ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോംബോയിൽ വേടനും നവമിയും; വൈറലായി ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vastu Tips Attract Prosperity: ലക്ഷ്മീ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുമേൽ വർഷിക്കും; വാസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ!
5
Vastu Tips
Vastu Tips Attract Prosperity: ലക്ഷ്മീ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുമേൽ വർഷിക്കും; വാസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ!
Red Fort Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: രണ്ടു പേർ എൻഐഎ പിടിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടന കേസിൽ രണ്ടു പേർ എൻഐഎ പിടിയിൽ. ഇവർ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പായ അൻസാർ ഗസ്വത്-ഉൽ-ഹിന്ദ് പ്രവർത്തകരാണ്. സമീർ അഹമ്മദ്, തുഫൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട് എന്നിവരെയാണ് എൻഐഎ പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ ചാവേറടക്കം 12 പേര് പ്രതിയായ കേസിൽ 11 പേരും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: അനിൽ അംബാനിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; മുംബൈയിലെ ആഡംബര വസതി 'അബോഡ്' ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

ഇവരാണ് മുഖ്യപ്രതിക്ക് ആയുധം എത്തിച്ചു നൽകിയത് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് സ്‌ഫോടനക്കേസിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നുണ്ട്. ഇവർ ഈ സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഒപ്പം മാറ്റ് നിരവതി സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെന്നും എൻഐഎ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Read More: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും

കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ 10 നായിരുന്നു ചെങ്കോട്ടയ്ക്കടുത്ത് സ്ഫോടനം നടന്നത്. ഇവിടെ വച്ച് ഹ്യൂണ്ടായ് ഐ10 കാർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഉമർ ഉൻ നബിയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി. സ്‌ഫോടനത്തിൽ 15 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Red Fort BlastNIATwo More ArrestRed Fort ExplosionDelhi

Trending News