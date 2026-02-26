Red Fort Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: രണ്ടു പേർ എൻഐഎ പിടിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടന കേസിൽ രണ്ടു പേർ എൻഐഎ പിടിയിൽ. ഇവർ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പായ അൻസാർ ഗസ്വത്-ഉൽ-ഹിന്ദ് പ്രവർത്തകരാണ്. സമീർ അഹമ്മദ്, തുഫൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട് എന്നിവരെയാണ് എൻഐഎ പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ ചാവേറടക്കം 12 പേര് പ്രതിയായ കേസിൽ 11 പേരും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.
ഇവരാണ് മുഖ്യപ്രതിക്ക് ആയുധം എത്തിച്ചു നൽകിയത് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് സ്ഫോടനക്കേസിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നുണ്ട്. ഇവർ ഈ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഒപ്പം മാറ്റ് നിരവതി സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെന്നും എൻഐഎ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ 10 നായിരുന്നു ചെങ്കോട്ടയ്ക്കടുത്ത് സ്ഫോടനം നടന്നത്. ഇവിടെ വച്ച് ഹ്യൂണ്ടായ് ഐ10 കാർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ ഉമർ ഉൻ നബിയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി. സ്ഫോടനത്തിൽ 15 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
