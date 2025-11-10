Delhi Blast News: നടുങ്ങി തലസ്ഥാനം! ഡൽഹിയിൽ വൻ സ്ഫോടനം; മരണ സംഖ്യ ഉയരുന്നു, പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

ഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടനം. കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഒമ്പത് മരണം. മരണ സംഖ്യ ഉയർന്നേക്കുമെന്ന് ആശങ്ക. ഡൽഹി ലാൽ കിലാ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. 20 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും വിവരം. പരിക്കേറ്റവരിൽ കുട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
പരിക്കേറ്റവരെ എൽഎൻജെപി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബോംബ് സ്ക്വാഡ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. വൈകിട്ട് 6.55ന് ആണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്.
സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്കാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിൽ 300 മീറ്റർ ദൂരേക്ക് വരെ വാഹനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ തെറിച്ചതായാണ് വിവരം. ജനക്കൂട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.