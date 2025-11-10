English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Delhi Blast News: നടുങ്ങി തലസ്ഥാനം! ഡൽഹിയിൽ വൻ സ്ഫോടനം; മരണ സംഖ്യ ഉയരുന്നു, പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

Delhi Blast News: നടുങ്ങി തലസ്ഥാനം! ഡൽഹിയിൽ വൻ സ്ഫോടനം; മരണ സംഖ്യ ഉയരുന്നു, പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

Delhi Red Fort Blast: 20 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി വിവരം. പരിക്കേറ്റവരിൽ കുട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 10, 2025, 08:24 PM IST
  • ഡൽഹി ലാൽ കിലാ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ് സ്ഫോടനം
  • പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്

Delhi Blast News: നടുങ്ങി തലസ്ഥാനം! ഡൽഹിയിൽ വൻ സ്ഫോടനം; മരണ സംഖ്യ ഉയരുന്നു, പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

ഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം സ്ഫോടനം. കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഒമ്പത് മരണം. മരണ സംഖ്യ ഉയർന്നേക്കുമെന്ന് ആശങ്ക. ഡൽഹി ലാൽ കിലാ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. 20 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും വിവരം. പരിക്കേറ്റവരിൽ കുട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

പരിക്കേറ്റവരെ എൽഎൻജെപി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബോംബ് സ്ക്വാഡ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. വൈകിട്ട് 6.55ന് ആണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്.

സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ കനത്ത ​ഗതാ​ഗതക്കുരുക്കാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ​ഗതാ​ഗതം നിരോധിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിൽ 300 മീറ്റർ ദൂരേക്ക് വരെ വാഹനങ്ങളുടെ ഭാ​ഗങ്ങൾ തെറിച്ചതായാണ് വിവരം. ജനക്കൂട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

 

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

