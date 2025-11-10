English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനം ഐഇഡി ഉപയോ​ഗിച്ച്; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ, ഭീകരാക്രമണമെന്ന നി​ഗമനത്തിൽ സർക്കാർ‌

Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനം ഐഇഡി ഉപയോ​ഗിച്ച്; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ, ഭീകരാക്രമണമെന്ന നി​ഗമനത്തിൽ സർക്കാർ‌

Delhi IED Blast: ഡൽഹിയിൽ നടന്നത് ഭീകരാക്രമണം ആണെന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളുടെ നി​ഗമനം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 10, 2025, 10:02 PM IST
  • ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്
  • രണ്ട് കാറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ

  1. Delhi Blast News: ഡൽഹിയിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശം; സ്ഥിതി​ഗതികൾ വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി, ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറുമായി സംസാരിച്ച് അമിത് ഷാ

Delhi Red Fort Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനം ഐഇഡി ഉപയോ​ഗിച്ച്; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ, ഭീകരാക്രമണമെന്ന നി​ഗമനത്തിൽ സർക്കാർ‌

ഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി സൂചന. ആരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ഇയാളെ നിലവിൽ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നാണ് വിവരം. ഐഇഡി സ്ഫോടനമാണ് നടന്നതെന്നാണ് ഉന്നത വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരം. ഡൽഹിയിൽ നടന്നത് ഭീകരാക്രമണം ആണെന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളുടെ നി​ഗമനം.

ഒൻപത് പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപത്താണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. രണ്ട് കാറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ. കാറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിന് പിന്നാലെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്കും തീപിടിച്ചു.

സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതീവ ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, മുംബൈ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. സ്ഫോടന സ്ഥലത്ത് ബോംബ് സ്ക്വാഡും എൻഐഎയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികൾ പരിശോധന തുടരുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

