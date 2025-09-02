Delhi riots case: ഡൽഹി കലാപ ഗൂഢാലോചന കേസ്; ഉമര്‍ ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം ഉൾപ്പെടെ 8 പേരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി കലാപ ഗൂഢാലോചന കേസിലെ പ്രതി ജെഎൻയു വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് ഉമര് ഖാലിദിന്റെയും ഷർജീൽ ഇമാമിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. ഉമര് ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം ഉൾപ്പെടെ 8 പേരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി. അറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് 8 പേരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി വരുന്നത്.
സി എ എ വിരുദ്ധ സമരവും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലാണ് എട്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എട്ട് പേരും അഞ്ച് വർഷമായി വിചാരണയില്ലാതെ തടവിലായിരുന്നു.
