Delhi riots case: ഡൽഹി കലാപ ഗൂഢാലോചന കേസ്; ഉമര്‍ ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം ഉൾപ്പെടെ 8 പേരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് 5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് 8 പേരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി വരുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 2, 2025, 07:38 PM IST
  • ഉമര്‍ ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം ഉൾപ്പെടെ 8 പേരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി.
  • അറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് 8 പേരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി വരുന്നത്.

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി കലാപ ഗൂഢാലോചന കേസിലെ പ്രതി ജെഎൻയു വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് ഉമര്‍ ഖാലിദിന്‍റെയും ഷർജീൽ ഇമാമിന്‍റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. ഉമര്‍ ഖാലിദ്, ഷർജീൽ ഇമാം ഉൾപ്പെടെ 8 പേരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി. അറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് 5 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് 8 പേരുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി വരുന്നത്. 

സി എ എ വിരുദ്ധ സമരവും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലാണ് എട്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എട്ട് പേരും അഞ്ച് വർഷമായി വിചാരണയില്ലാതെ തടവിലായിരുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Delhi Riots CaseUmar KhalidSharjeel Imamഡൽഹി കലാപ ഗൂഢാലോചന കേസ്ഉമര്‍ ഖാലിദ്‌

